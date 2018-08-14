支持無色覺醒主張 丁守中：未來市府成立兩岸事務委員會

2018年08月14日 12:23 中時電子報 綜合報導

年底選戰激烈，中國時報發起《真道理性真愛台灣》無色十主張，要求各陣營表態。國民黨台北市長參選人丁守中表示，包括認同兩岸一家親、取消兩岸交流障礙、摒棄政黨惡鬥、全力拚經濟，乃至於擁護海峽兩岸和平發展，以開放態度討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式等五項主張，與國民黨兩岸政策大致相同，他都給予肯定支持。他也承諾當選市長後，馬上在市府成立兩岸事務委員會，一條龍專責服務台生、台商、陸配、陸生、大陸在台旅客及陸資企業與人士。

丁守中今天對媒體做了以上表示。關於近日引發各方批評的課綱爭議，他也強調，支持社論中所提「維護中華傳統優良文化，讓課綱正常化」。

丁守中也說，其他主張包括即刻改革司法，重振司法威信，健全法治體系。依法執行死刑，維護法律尊嚴，保障人民安全。致力維護中華傳統優良文化，讓課綱正常化。維護基本人權，平等對待陸生與陸配。本來也就是絕大多數民眾心聲，與他的信念，以及過去在立法院的主張也一致，他也當然支持。

至於能源政策，丁守中表示，他一貫支持乾淨安全的能源，未來終結燃煤電廠已是國際趨勢。因此堅決反對深澳燃煤電廠，更因為深澳電廠位於基隆河口，台北一年有八成時間刮東北風，深澳燃煤電廠的PM2.5將沿基隆河谷吹進台北盆地，嚴重汚染北北基宜桃的空氣，傷害民眾健康至鉅。

丁守中強調，他支持發展綠電，因為這已是國際趨勢。核電對他而言，也是一種公共政策的選擇。他對核四電廠的立場是要以核安為前提，也會尊重多數民意公投的選擇。

(中時電子報)