里拉崩盤避險 英媒贈土耳其3枚「保命符」

2018年08月14日 12:37 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，近日面臨法定貨幣里拉（Lira）崩盤危機的土耳其，引發各國政府與央行的高度戒備，擔心這股風暴會擴散襲捲至自身家園。對此危機、不希望土耳其重蹈當年阿根廷破產覆轍的《衛報》，給出三枚拆招「錦囊」、希望土耳其政府能正視這場風暴，而不僅只有總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的「信心喊話」！

《衛報》文章中指出，面對貨幣崩跌的土耳其，「首先應盡快調昇利率（interest rates）、藉此減緩匯率下滑的幅度；其次，希望埃爾多安總統收起挑釁好戰的言語，避免再與美國川普（Donald Trump）政府發生衝突或貿易戰；第三，尋求國際貨幣基金（International Monetary Fund）組織的支援，盡快找到傷害的停損點。」

土耳其現任強人總統埃爾多安。（圖/路透社）

Long lines form outside Istanbul's Chanel and Louis Vuitton stores, as tourists rush to take advantage of the sinking Turkish lira https://t.co/aSpohMl7wO via @ReutersTV pic.twitter.com/XglIdbLCcL — Reuters Top News (@Reuters) 2018年8月13日

土耳其里拉本月至今共貶值近30%，昨天更創下歷史的新低：7.24里拉兌換1美元，但強硬的總統與央行仍拒絕升息或向外求援，反倒要全體國民將手中美元換成里拉「挺」國幣。各大財經分析師多認為，里拉回穩還言之過早、目前要擔心的，是在美國與歐盟（EU）等地的土國企業，一、二週後恐衍生債務償還困難潮，成為各國銀行的夢靨。

German Foreign Minister @HeikoMaas today called on Turkish President #Erdogan to release US pastor Andrew #Brunson and German citizens from prison.



"That would also make a solution to economic problems much easier," he said. #Lira pic.twitter.com/5MA6EJB5Bb — DW | Politics (@dw_politics) 2018年8月13日

但土耳其與美國之間的矛盾，恐怕是這三枚「錦囊」中最難達成的一項。因地緣關係和俄羅斯也走得很近、埃爾多安向莫斯科購買S-400飛彈系統之舉，踩到了美國的紅線，讓川普與國會決定、維持在今日簽署的《國防授權法案》（NDAA）維持，阻擋未來對土耳其交付F-35戰機（F-35 Lightning II）的命令，也讓美土關係深深地埋下了一枚未爆彈。

土耳其恐怕難以取得、他們訂購的新型F-35戰機。（圖/美國空軍）

今年簽署《國防授權法案》的美國總統川普，仍堅持攔阻向土耳其交付F-35戰機的命令。（圖/美聯社）

明年需要支付高達1,800億美元（約5.55兆台幣）外債的土耳其，似乎沒有放任里拉崩跌的本錢。雖然從過往案例來看，包含貸款500億美元（約1.54兆台幣）的阿根廷、或是更早之前的南韓，在接受國際貨幣基金「協助」後倍受拘束，但雖然像有毒的蘋果、卻讓南韓成功地從98金融風暴走出茁壯。要改善國內經濟、必定先要穩住貨幣和海外投資信心，無論這三枚錦囊是否使用，土耳其下一步動向將成為國際金融的重要觀察焦點之一。

(中時電子報)