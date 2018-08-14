強化審查委員會功能 川普政府將緊縮美商對陸投資

2018年08月14日 12:45 中時 陳柏廷

美國總統川普簽署2019國防授權法案，其中值得一提的是，該法案也要求強化美國外來投資審查委員會（CFIUS）功能；這意味美國政府未來將緊縮美國企業對大陸投資的出口。

美國參議院和眾議院日前最終達成一致意見，通過了最終版本的2018年《外國投資風險評估現代化法案》（FIRRMA）。該法案最終被納入2019國防授權法案（NDAA），而川普今日則正式簽署國防授權法案。

FIRRMA生效後由美國外來投資審查委員會來執行，並對CFIUS之前實行的方案作出重大修正；調整後的重點在於評估外國投資對於國家安全存在的隱患。

從1980年代以來，CFIUS的審查標準，一直傾向將利益置於潛在風險之上，即一個投資案儘管存在些微國安疑慮，但只要投資案所衍生利益有助提升國家經濟等，即可放行。如今這樣的思維將被轉變，換言之，國家安全已成為決定外國投資能否進入美國的主要判斷方法。

英國《金融時報》直言，出於對大陸崛起的擔憂，才催生了美國出台新投資法案，這或將標志一個時代的終結。新法案強化了美國防部以及情報部門的決定權，用於判斷誰有資格或是誰能得到許可在美國投資。同時，還緊縮美國企業對大陸投資的出口，使其變得更為困難。

報導稱，新投資法是四十年來CFIUS做出的最重大的法案修訂，這將帶來的結果是，企業融資以及出口貿易的方式都會?生很大的變化，更標志著美國政府已經開始重新定位美國企業的位置。

《多維》報導，彼得森國際經濟研究所資深貿易專家胡弗博今年1月末就參加於?于FIRRMA法案的聽證會，當時他就直言，川普政府非常有可能對從大陸進入的外資進行全面限制。

(中時 )