高雄》陷13大困境 網大讚韓國瑜政策：高雄不該再沒落了

2018年08月14日 12:40 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨參選人韓國瑜日前批高雄產業無希望，遭民進黨參選人陳其邁嗆「別靠夭、唱衰」，引發外界議論。有網友點出高雄面臨的13大慘狀，並表示他發現韓國瑜提出的救經濟，無論政策有沒有用，但方向是對的。他呼籲更多北漂學子、北漂青年們能返鄉投下神聖的一票，「高雄真的不該再沒落下去了」。

年底高雄市長選舉藍綠對決，國民黨高雄市長參選人韓國瑜大打「經濟牌」，並發下宏願要讓高雄市的政治歸零，全面衝經濟，要打造高雄市成為全台灣最富有的城市，讓台北、台中羨慕。

此外，韓國瑜7月中時曾痛批綠色執政高雄20年來，沒有任何產業充滿希望。這番話卻讓陳其邁公開砲轟，要韓不要唱衰高雄，就連「靠夭」兩字都脫口而出，韓則表示，選舉不該說幹話，而自己講的是實話。

有網友在Dcard發文列出高雄現在的慘狀，包括一、四分之三的年輕人口外流；二、負債2900多億；三、觀光業蕭條；四、老重工業繼續運作，沒有轉型；五、大量重工業跟火力發電廠，讓高雄空汙嚴重；六、治水經費拿一堆卻年年淹大水；七、居民連基本要喝一口「乾淨的水」都不容易，到處都是買水民眾；八、舊縣區民眾長期被漠視，農民辛苦種的水果各種崩盤，不見官員慰問；九、高雄從原本的世界第三大港，跌到第6，甚至更後面去；十、淪為全台第三大城市，立委還少了一席；十一、美濃水庫爭議；十二、高雄市地被賣掉了500多塊給了財團；十三、放著爛的世運主場館。

對於高雄面臨這些問題，該網友認為韓國瑜提出的是救經濟，姑且不管政策有沒有用，但是方向是對的。他說一個對高雄市廣大選民說自己在地深耕40年的資深區域立委兼前代理市長，到現在還沒看清高雄經濟現況。反觀一個被民進黨、被深綠、被挺綠民眾笑稱是空降部隊的韓國瑜，來高雄不過快1年，都看得出高雄人需要的是什麼。該網友表示，套一句韓國瑜非常中肯的話，政治讓台北人去搞，280萬高雄市民衝經濟，「這才是高雄市民最需要的，不是嗎？」

(中時電子報)