寄養費用全台僅3縣市達標 監委籲政府重視

2018年08月14日 12:52 中時 鄭舲

監察委員江綺雯、王美玉、林雅鋒今天舉行「何處是兒家？保護受傷的孩子」聯合記者會，江綺雯提及，政府對受虐或家庭遭逢危機的兒少提供寄養家庭安置服務，但寄養家庭新增數量卻逐年萎縮，申請戶數從2012年的287戶下滑至2016年的151戶；且地方政府提供的安置費用無法充分反映成本，目前僅台北市、金門縣、連江縣的寄養安置費用符合標準，呼籲政府盡快研議解決對策。

江綺雯指出，我國寄養家庭出現3大危機：新的寄養家庭越來越少、寄養父母逐漸老化、孩子的寄養時間越來越長。根據調查發現，近10年全國寄養家庭戶數在2014年達到最高峰1401戶，但2015年新增戶數不及百戶，2016年甚至出現退出戶數多於新增數，從2012年來5年間，加入寄養服務的數量大幅下跌47.4%。

江綺雯表示，寄養家庭退出與招募困難，除了與國人觀念改變、寄養個案照顧艱難有關外，寄養費用不合理也是關鍵原因之一。她說，寄養成本不斷增加，但地方政府提供的安置費用無法反映成本，目前只有台北市、金門縣、連江縣對於一般兒童、特殊兒童、一般少年、特殊少年4類型寄養安置費用都符合衛福部參考標準，台東縣甚至低於標準達8千元之多。

另外，江綺雯也說，地方政府對兒少保護個案的安置順序應依循親屬家庭、寄養家庭、安置機構的順序為原則，但親屬家庭又被區分為「親屬安置」及「親屬照顧」，前者為政府委託所以可領補助，而後者是家屬協調，就無安置費用，導致親屬安置比例不到2％，與衛福部設定的15%標準有極大落差。

江綺雯說，針對兒少安置出現問題，可能原因是縣市首長對此議題較無關注，或是經費不足，建議政府可透過募款因應。江也指出，兒少被安置於機構及寄養家庭超過2年的人數占比已經超過4成，凸顯家庭處遇成效不盡理想，衛福部應積極研擬有效解決方案，讓兒少得以儘早返回原生家庭成長。

(中時 )