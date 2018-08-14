三颱共舞天氣不穩 周五七夕不見牛郎織女

西太平洋出現三颱共舞，同時有三個颱風存在。（圖／取自氣象局網站）

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原本位於東太平洋的輕颱赫克特，今天凌晨跨越國際換日線進入西太平洋，成為今年第17號颱風，按例維持原名，距離台灣很遙遠。目前西太平洋共有第15號輕颱麗琵、第16號輕颱貝碧佳與赫克特，形成三颱共舞；對台灣雖未造成直接威脅，但受到西南風和季風低壓帶的影響，台灣附近水氣增多，天氣極度不穩，各地需提防短時間強降雨。

氣象局預報員林定宜表示，中南部地區受到西南風影響最明顯，天氣很不穩定，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫約32℃至35℃，極端高溫出現機率下降。不過氣象局今天仍對花蓮、苗栗發布橙色高溫燈號，對宜蘭發布黃色燈號。

周四（16日）至下周一（20日）台灣仍處於季風低壓的影響範圍內，低壓帶內可能有熱帶擾動接近，並伴隨偏強的西南風，水氣增加，天氣不穩定。16日、17日西半部、東北部有局部大雨的可能，其他各地降雨機率也偏高，17日（周五）是農曆七夕情人節，可惜天氣不佳，很可能看不到銀河與牛郎、織女星。

由於目前仍是暑假期間，氣象局提醒民眾，到山區、溪邊及河谷進行活動，如遇到劇烈降雨，必須防範坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區也要慎防淹水。

雖然麗琵、貝碧佳、赫克特三個颱風都不會直接影響台灣，氣象專家吳德榮仍提醒民眾，在琉球東方有一個熱帶擾動（98W）正在發展，有可能與輕颱麗琵相互牽引或整併，引發更強的西南氣流，帶來更劇烈的降雨，但都還需要再觀察。

(中時 )

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