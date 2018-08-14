台北》高嘉瑜退黨說惹議 洪立齊坦言：心急了

洪立齊(圖左)14日上廣播節目《POP搶先爆》受訪，還原退黨說始末。（《POP搶先爆》提供）

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姚文智陣營發言人洪立齊日前因公開點名高嘉瑜言論易「混淆支持者」，要求高退黨，姚也出言助陣，上演母雞打小雞的內鬨戲碼，不料劇情急轉直下， 姚、高兩人上演大和解。對此，洪立齊14日上廣播節日受訪坦言，當時心急了，只是想點出基層因高的言論受到影響的現象而已。

洪立齊14日上廣播節目《POP搶先爆》受訪，還原引發喧然大波的退黨說始末，他表示，在收集輿情、走訪基層的過程中，會常常聽到質疑聲音如「民進黨真的有要選嗎？」從一些跡象看來，基層也開始因為一些傳言有所鬆動，由於姚文智在他心中是一位暖男、十分照顧助理，是他心目中的「姚大哥」，身為他的幕僚很希望可以幫忙他。

洪立齊坦言，那天發言有點心急，沒講太清楚，由於議員的質疑和基層聲音從提名前到現在，每天一直在發生，只是希望能點出這個現象，當時也未明確要求高一定要退黨。

退黨說也引發民進黨祕書長洪耀福指稱「是不妥的發言」，對此洪立齊也表示，不認為洪的說法是指責，相信祕書長是站在黨中央的立場，也認為民進黨是蠻有人情味、鄉土味的黨，彼此小吵小鬧，最後還是會團結。

至於是否還要高嘉瑜退黨一事，洪立齊則低調表示，最終目的是希望黨內可以團結一致爭取選票，姚文智也聽從建言，已於昨日下午前往南港拜會里長邱碧珠，近日也勤走基層力拚勝選。

(中時 )

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