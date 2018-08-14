失控打死女嬰 父藏屍11年搬5次家都帶著　

2018年08月14日 13:07 中時電子報 湯萱樂

高雄一名林姓男子，帶著密封的女嬰屍體搬家多達5次，分別藏於天花板、床底下等處，直到看見數件虐嬰致死案深感愧疚，才鼓起勇氣抱著屍體向警方自首。據悉，男子在12年前因剛滿月的親生女兒哭鬧，一時情緒失控將女嬰打死，高雄地方法院近日偵結，將林男依故意對兒童犯重傷害致死罪嫌起訴；但因為情緒失控，難認有殺人之故意，因此針對殺人罪獲不起訴處分。

起訴書指出，44歲林姓男子與妻子郭女於2005年12月9日生下一名女嬰，住在高雄市三民區租屋處，不過郭女隱瞞父母生女之事，因此協議女嬰由林男照顧，郭自己則住在家中。沒想到林男卻在2006年1月10日獨自顧小孩時，不滿女嬰持續哭鬧，竟朝她的頭、腦、背及頸椎各處強力拍打、碰撞，等到沒有聽見哭鬧聲後丟著女嬰外出，返家才發現女兒已經死亡。

由於擔心被人發現，林男將屍體用包巾包覆放在大型塑膠箱內，以多層膠布封箱藏於床板下方，對郭女謊稱「自己母親擔心2人無力照顧小孩，因此把人帶回屏東照顧」。之後帶著女嬰屍體陸續搬了5個住所，並分別將屍體藏放於天花板、床底等各處，直到孩子已屆入學年齡整起事件才曝光。

據《TVBS》報導林男在郭的逼問下，才坦承此事，但2人為了能繼續照顧次女、逃避追查女嬰下落，竟辦理離婚。但終究逃不過良心譴責，林男2017年10月19日上午8時許帶著藏屍的塑膠箱自首。他在法庭上陳稱，當時左手拍打女嬰的背、頸部，但因情緒控管不好，加上壓力大，以致失控越拍越大力。

檢方表示，林男主觀上應在安撫女嬰哭鬧行為，但因情緒失控導致她死亡，難認有殺人之故意，因此依故意對兒童犯重傷害致死罪嫌起訴，因符合自首要件，已建請法院減輕其刑；至於郭女所涉隱匿刑事證據罪嫌則獲不起訴處分。

(中時電子報)