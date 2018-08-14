花3億補助 教育部推動教學研究成果納入升等

2018年08月14日 13:18 中時 林志成

大學教師教學研究表現出色者，也能升等！教育部推動「大專校院教學實踐研究計畫」，今年計有134校的1034件獲得補助，每位教師平均補助25萬元，總經費3億元，這些在教學研究傑出的教師，可在升等時獲得加分。

教育部次長姚立德表示，過去大學雖然推動多元升等機制，但最後仍以研究成果作為主要依據，教學和服務所占的比例甚低。因此，教育部推動「教學實踐研究計畫」，讓老師在教學研究方面的努力，可以在升等時反應出來。

姚立德說，107學年「教學實踐研究計畫」為第一年推動，原本只預期200件申請案，沒想到最後卻收到2174件，含括通識（含體育）、教育、人文藝術及設計、商業及管理、社會（含法政）、工程、數理、生技醫護、農科及民生等10個學門。

教育部委由各學門專家學者進行同儕審查後，通過1034件，通過率為48％，總計有134校教師獲補助，最高獲得50萬元補助，平均則是25萬元，補助總經費約3億元。

中山大學副校長陳英宗表示，每年學校選出許多優良教學教師，他們的教學表現非常好，但最後仍以研究成果來升等。中山大學推動多元升等，但關於教學表現怎麼納入採計，一直很苦惱，現在教育部推動「大專校院教學研究計畫」，提供了採計的具體指標。

逢甲大學校長李秉乾說，研究成果很容易量化，因此成為大學升等的主要指標。逢甲大學從103年就開始推動多元升等，將教學創新和教學研究納入升等指標，希望鼓勵更多教師放更多心力投入教學。

台北護理健康大學訂的教師升等辦法中規定，鼓勵教師採教學實踐研究升等；另教師獲得教學實踐研究計畫補助，也可列為教師評鑑教學面的加分選項，以實際行動支持教師以教學研究為職涯發展。

今年獲得補助的成功大學副教授辛致煒則開設「動態磨課稱課程設計－以親密的敵人：寄生蟲學為例」，採用的研究方法與工具係從線上課程平台後端對使用者的紀錄及討論，透過對使用者的分析，瞭解學生的學習歷程及成效，進行追蹤與分析。

(中時 )