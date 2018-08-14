情殺分屍頻傳 民調：9成7民眾挺警察執行公權力

中正大學犯罪研究中心今天公布司法與犯罪防制滿意度民調結果。（胡欣男攝）

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國立中正大學犯罪研究中心針對今年上半年度，進行重大治安相關議題的電訪研究調查，於7月7至9日，完成訪問全台1844位民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.29%。抽樣完畢後，該研究也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。該民調顯示，有近8成9民眾認為，住家附近或社區安全，創歷史新高；但確有近7成5民眾覺得台灣上半年治安狀況不好。

中正大學犯罪研究中心今天上午召開記者會，由犯防系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆，犯防系教授兼學務長鄭瑞隆，及犯防系教授兼國際長許華孚一起公布民調結果。

該研究中心研判，近8成9民眾感覺住家附近安全，應與政府諳居緝毒政策，深入社區打擊犯罪有關；然而治安滿意度卻在低檔，學者推測與今年5、6月接連發生情殺、分屍案有關。

此外，民眾對「警察維護治安工作」滿意度達76.0%，再次達到歷年最佳表現，學者指出，對照前述民眾對治安的低度評價，合理的解釋是，民眾雖對治安憂心，但都理解，案件的發生，不能歸咎於警察的責任，並且對警察的破案能力表示肯定。

該中心也首次針對「民眾對警察依法執行國家公權力之態度」調查，有96.9%的民眾支持警察依法執行國家公權力。

警政署對此回應，另有96.9%的民眾，支持警察依法執行國家公權力，是民眾信賴警察依法行政的立場，也說明法治國家，堅持沒有特權與例外，是民眾對公權力的企盼，有了民意當後盾，警持機關未來也會秉持一貫的執法信念與立場，勇於執行國家公權力。

警政署也認為，幾件連續突發的情殺、分屍等矚目事件，讓民眾認為治安狀況不好，在對比創新高的「住家安全感」及「警察滿意度」兩項調查後，合理推斷，民眾顯然能夠理解，「犯罪的破獲，警方責無旁貸，但犯罪的發生，除了警察的努力預防，還需要司法、教育及社會大眾的共同努力」。

警政署也說，類似突發治安事件，會撼動民眾當下觀感，因此結合相關部會落實社會安全網各項工作，強化社會高風險族群的犯罪預防，讓民眾享有安全無虞的生活環境，這是警政機關未來仍應持續努力的方向。

(中時 )

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