原民園區布農族新歌舞 首度加入教會元素

2018年08月14日 13:19 中時 潘建志

台灣原住民族文化園區推出布農族樂舞新作《相信LATUZA》，將於25日於園區娜麓灣歌舞場首演。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區推出布農族樂舞新作《相信LATUZA》，由園區團隊到台東縣海端鄉崁頂部落田野調查，共花了7個月時間完成。樂舞內容展現布農族高亢嘹亮的歌聲，充滿澎湃迴盪的氛圍，也首度加入教會元素，讓歌舞更多元。

1943年日本音樂學者黑澤龍潮到崁頂部落，聽到部落祈禱小米豐收歌聲，感動地說「歌聲優美無以言喻」。園區為了要找回黑澤龍潮當時的感動，前往部落與族人對話，經部落同意開始蒐集、田調，花了7個月時間終於製作完成。

樂舞共有8幕，以部落祈禱小米豐收歌呈現布農族男性人格養成，當面臨社會變遷傳統生活方式出現斷層危機，必須學習部落運作，觀察自然界呼應部落作息，串起布農族人對造物者「相信」，照著神的意旨，一切都會有所回報。

原發中心主任曾智勇表示，新作不再如過去歌舞直接將部落祭儀直接搬上舞台，而是以傳統生活方式為背景，串連布農族群智慧及信仰。新作也首度明顯加入教會元素，是園區歌舞首創，也展現出原住民部落宗教生活化的一面。

曾智勇說，園區目前有35支原住民歌舞，他到任後約每半年就新編舞碼，希望呈現並傳承更多元原住民文化。每支歌舞都存在1000年以上，團隊因此必須非常尊重部落，歌曲、服飾、動作都要經過部落耆老、文史工作者確認無誤後才能發表。

《相信LATUZA》將於25日上午10時在園區娜麓灣歌舞場首演，歡迎大家一起踴躍前往欣賞。

(中時 )