南投安置機構爆性侵 監委提糾正：簡直是地下法庭

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南投某少年安置機構去年爆發21起性侵案件，監察院上個月通過彈劾南投縣政府5位官員及3位少年保護官，近日再通過監委王美玉、林雅鋒調查報告，糾正南投縣政府、衛福部、法務部及彰化縣政府。

王美玉指出，南投縣政府依法負有監督兒少福利機構責任，卻漠視對該安置機構的督導查核，該機構發生性侵害事件卻未依規定通報、違法超收個案卻申報不實資料、且違法監辦兒童學苑業務，南投縣政府都全然不知。加上縣府遭就懷疑該機構對安置院生有不當管教，卻沒有積極查核，明顯是行政怠惰，導致少年身心安危陷於險境。

同時，衛福部2015年辦理兒少安置機構聯合評鑑時，竟未發生南投該機構嚴重超收情形，也未積極督導地方政府；法務部對更生保護會兒童學苑發生性侵害事件卻未通報毫無所悉，未善盡督導之責；彰化縣政府未依法輔導轄內未立案的兒童學苑，顯有疏失，也一併遭監委糾正。

王美玉表示，機構理論上要照顧孩子，卻變成傷害孩子，不只是性侵案，還有霸凌、高壓管理、縱容以大欺小等行為，「簡直就是地下法庭」。王美玉認為，司法兒少資源嚴重不足，近年來性侵通報案件逐年增加，行政院、司法院都不能漠視，應盡快規劃司法兒少安置機構，「苦不能苦孩子，窮不能窮教育。」

林雅鋒則說，這個案子凸顯司法的輕忽怠慢，雖然現在的體制下，監察院沒辦法對司法院提出糾正，只能請它檢討改進，仍希望透過調查報告讓司法院看到這些問題，與衛福部互相合作，建構完善的司法兒少保護體系。

(中時 )

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