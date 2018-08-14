海象不佳又遭風浪拍打 嘉明貨輪擱淺布袋港斷裂一半

嘉明2號貨輪破損擱淺嘉縣布袋商港，因連日海象惡劣，船體又遭海浪不斷拍打，13日深夜船身突然斷裂為二。（縣府提供）

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嘉明2號貨輪破損擱淺嘉縣布袋商港，因連日海象惡劣，船體又遭海浪不斷拍打，13日深夜船身突然斷裂為二。（縣府提供）

嘉明2號貨輪破損擱淺嘉縣布袋商港，因傳出漏油情況，船公司緊急布設攔油索，清除海面油汙，也派員把抽光船上2.5噸柴油，處理至今已進入第4天。但因連日海象惡劣，船體又遭海浪不斷拍打，13日深夜船身突然斷裂為二，高雄航港分公司布袋管理處已要求船公司調派拖吊船，預計今天傍晚抵達。

高雄航港分公司布袋管理處長王貞雄表示，嘉明2號貨輪，因船體不斷遭風浪拍打，13日深夜突然斷裂成2截，經船公司緊急協調，今天中午平台起重船已從高雄出發，預計傍晚抵達布袋港現場。

王貞雄指出，該貨輪上共有3個油櫃，13日派人從堤防上抽取1個油櫃，約2.5噸柴油，尚有2個油櫃下落不明，但目前海面上並無出現漏油情形，為求慎重布袋管理處也隨時派員監控，直到找到油櫃，不排除派出潛水人員下海找尋。

嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，嘉明2號貨輪擱淺後，為維護海洋環境及水産品安全，縣府每天全天候從空中及水面進行油汙監測，包括海巡署巡防艇海域巡查、農業處牡蠣養殖區巡視、海保署及環保局無人機監控，在事故區外鄰近牡蠣養殖區及好美寮溼地等海域，都未發現油汙汙染，將持續進行油汙監測。

(中時 )

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