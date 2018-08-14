面試該問薪水嗎？網神回：不直說的公司只有兩個可能

2018年08月14日 14:00 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

社會新鮮人應徵工作時常常不敢直接問薪水，深怕踩到主管地雷，一名網友在Dcard上發問：「面試不該問薪水嗎？」引起網友熱烈討論，雖然老一輩的觀念都是「先求有再求好」先做再說，不過許多網友回應「又不是去做功德、不問只是浪費彼此時間」，並一致認為不敢直說薪資的公司只有兩個可能。

網友在Dcard上發文指出，去某家旅行社面試，跟主管前面聊得都不錯，主管也說「你滿符合我們的要求」、「你有這方面的經驗很不錯」，一切感覺都很正常，面試尾聲時他問了待遇方面如何？主管只回「我們這裡的待遇都不錯啊！同事間相處都很好，沒有什麼問題，一切都合法啦！你放心」。

這名網友說，之後又丟了幾個問題，但只要碰到待遇方面的問題，主管都是打哈哈混過去。有網友直言，面試時談薪水才正常，工作不就是為了錢嗎？大多數不敢直說薪資的公司，不是違反勞基法就是薪水極低，不問清楚根本是讓自己的權益受損！

其他網友也紛紛回應「網頁上寫薪水面議，但是面試不能問薪水…？」、「不問薪水 難道是慈善機構嗎？」、「寧願花10分鐘了解，也不要回去瘋狂糾結」、「薪水是給多低才不敢直說？」、「台灣的慣老闆到底是有多玻璃心，問個薪水搞得好像殺人放火一樣」、「難不成進去做了一個月才發現連22K都沒有？浪費生命」、「寧願一開始問清楚，也不要進去之後憂鬱到死」。

(中時電子報)