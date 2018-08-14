台中》慘了？最新網路民調 盧秀燕領先林佳龍達...

圖為台中市長選舉，國民黨參選人盧秀燕(左)以及民進黨參選人林佳龍(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報

台中市長選戰，國民黨參選人盧秀燕以及民進黨參選人林佳龍選情激烈，據最新網路民調顯示，盧秀燕以35.6%暫時領先林佳龍的31%，兩人僅相差4.6個百分點。隨著選戰腳步接近，外界關注盧秀燕是否能成功阻擋林佳龍連任。有網友回應「佳龍越來越慘了」，但也有網友稱盧「連網路民調都沒辦法贏個10%」。

據《ETtoday新聞雲》於2018年7月30日至8月5日透過結合網路與電話訪問調查，進行「台中市長選情追蹤調查」，最後共計完成1,607份有效樣本。調查結果針對設籍於台中市民進行分析發現，有35.6%支持國民黨盧秀燕，31.0%支持民進黨林佳龍，兩人差距4.6%，另有9.8%表示都不支持，23.7%則未表態。

各家民調中，林佳龍、盧秀燕兩人互有領先，林佳龍原先略佔優勢，但5月到7月幾項調查顯示盧秀燕可能後來居上。據TVBS上月中所做的台中市長民調，盧秀燕支持度小贏現任市長林佳龍6%，分別是39%及33%，林佳龍也是該民調中，六都唯一落後對手的現任市長。

對此，網友表示「DPP全面執政做那麼爛 早就該教訓一下了」、「佳龍越來越慘了」、「林佳龍慘囉，多家民調的趨勢看來都差不多」、「林這麼慘喔 感覺盧超普」、「讚喔 越來越多民調領先」、「我信啦」、「盧立委從沒輸過，基盤很穩，很難說個準」。不過也有網友說「連網路民調都沒辦法贏個10%喔」、「盧秀燕老戰法又來了」、「亞青沒影響選情」。

(中時電子報)

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