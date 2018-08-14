台北》 「人多解圍」 绿基本盤回歸？ 網分析要在三個前提下才行

2018年08月14日 14:08 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智選情每況愈下，連蔡英文總統都看不下去了，下令她的文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多，進駐姚團隊就近看管。網友表示姚人多親上火線的意圖非常明顯，就是止血姚文智。而姚人多的出現，更讓綠營民嘴人人軍心振奮，覺得姚文智拿基本盤不是夢了，這樣的斷言可以說對，也可以說不對，要在三個前提下才能實現。

姚文智選情每況愈下，為了防止情況危急到市議員選舉，蔡英文緊急派遣姚人多進駐姚團隊就近看管。然而，姚人多只是「稍微」延遲進駐，姚團隊竟像裝了「自我毀滅」裝置， 接連發生了「貓的動畫」、要同黨議員高嘉瑜考慮退黨。迫使姚人多晚間緊急出手，也高調宣告「總統人馬」正式進駐姚團隊，向外界宣示黨小英還是在意姚文智選情。為了有效控管失序的選舉節奏，未來姚辦的所有文宣、發言和選舉策略，都必須要經過姚人多點頭才可以出手。

網友就於批踢踢表示，姚人多的出現，讓電視名嘴們開始斷言，只要姚文智支持度回穩到20%，25%，甚至30%，則柯必敗。這句話可以說對，也可以說不對。這句話對的前提是：

1.姚文智民調至此穩定朝30%上升，讓淺綠支持者或失望不想投姚的深綠歸隊。但無論如何，25%就很辛苦了。2.30%為什麼很難做到？因為保底30%的要件是，基層里長議員都挺你！高嘉瑜事件，嗯，現在寒蟬效應應該很嚴重。不但不會幫姚文智去跑了，選前切割動作我看會更明顯。3.姚文智論述空洞，要抓住看政見政治傾向偏綠的人，他這一塊太懶了。

底下網友紛紛回應，「大家好像都忘了，姚文智可是盡全力探底的男人」、「讓姚的民調回升到20~30%還是贏不了丁守中啊」、「讓柯輸是藍綠共識，不會計較丁丁和姚姚誰當市長」。

(中時電子報)