台北》 「人多解圍」 绿基本盤回歸？ 網分析要在三個前提下才行

民進黨台北市長參選人姚文智選情每況愈下，連蔡英文總統都看不下去了，下令她的文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多，進駐姚團隊就近看管。（黃世麒攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智選情每況愈下，連蔡英文總統都看不下去了，下令她的文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多，進駐姚團隊就近看管。網友表示姚人多親上火線的意圖非常明顯，就是止血姚文智。而姚人多的出現，更讓綠營民嘴人人軍心振奮，覺得姚文智拿基本盤不是夢了，這樣的斷言可以說對，也可以說不對，要在三個前提下才能實現。

姚文智選情每況愈下，為了防止情況危急到市議員選舉，蔡英文緊急派遣姚人多進駐姚團隊就近看管。然而，姚人多只是「稍微」延遲進駐，姚團隊竟像裝了「自我毀滅」裝置， 接連發生了「貓的動畫」、要同黨議員高嘉瑜考慮退黨。迫使姚人多晚間緊急出手，也高調宣告「總統人馬」正式進駐姚團隊，向外界宣示黨小英還是在意姚文智選情。為了有效控管失序的選舉節奏，未來姚辦的所有文宣、發言和選舉策略，都必須要經過姚人多點頭才可以出手。

網友就於批踢踢表示，姚人多的出現，讓電視名嘴們開始斷言，只要姚文智支持度回穩到20%，25%，甚至30%，則柯必敗。這句話可以說對，也可以說不對。這句話對的前提是：

1.姚文智民調至此穩定朝30%上升，讓淺綠支持者或失望不想投姚的深綠歸隊。但無論如何，25%就很辛苦了。2.30%為什麼很難做到？因為保底30%的要件是，基層里長議員都挺你！高嘉瑜事件，嗯，現在寒蟬效應應該很嚴重。不但不會幫姚文智去跑了，選前切割動作我看會更明顯。3.姚文智論述空洞，要抓住看政見政治傾向偏綠的人，他這一塊太懶了。

底下網友紛紛回應，「大家好像都忘了，姚文智可是盡全力探底的男人」、「讓姚的民調回升到20~30%還是贏不了丁守中啊」、「讓柯輸是藍綠共識，不會計較丁丁和姚姚誰當市長」。

(中時電子報)

台中》慘了？最新網路民調 盧秀… 婦幼安全發言引發標籤化質疑 丁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。