摸蜆仔兼洗褲 六輕輔導漁業養殖戶轉型成功

2018年08月14日 14:14 中時 廖德修

轉型成功的養殖戶歐秋宏介紹自己的產品。（廖德修攝）

歐秋宏養殖的黑蜆。（廖德修攝）

台塑六輕為了表達敦親睦鄰的善意，提升漁民收入，2009年開始輔導當地漁業養殖戶，今年擴增至沿海五鄉鎮，包括麥寮80戶、台西40戶、四湖20戶、口湖50戶、大城20戶，共計210戶接受輔導。藉由專業團隊科學化的管理，導入健康、不用藥的養殖觀念，協助養殖戶進行品質改善。

高雄海洋科技大學水產養殖系教授黃榮富表示，輔導方法是提供益生菌資材並教導益生菌放大手法、對養殖戶提供免費技術諮詢服務。一共在當地設置2處益生菌工廠（麥寮及四湖），提供養殖戶魚塭水體環境改良劑、文蛤發酵飼料，解決文蛤滯長問題。並成立簡易疾病檢測站，協助輔導戶進行魚病檢測作業。

黃榮富說，輔導團隊還派出駐地人員，如果大城、麥寮、台西、四湖及口湖鄉的漁民發生養殖問題，立即提供技術諮詢，並且成立交流中心。經過輔導後，文蛤活存率提升2至3成，養殖期縮短2、3個月。輔導戶取得國家產銷履歷認證者，亦由2013年度的4戶、增至2016年度的51戶，120件送樣生物的藥物殘留檢驗分析結果亦全數通過，合格率100％。

以就在六輕園區外的養殖戶歐秋宏為例，44歲的他原本在雲林縣環球科大擔任職員約8年，因家中從事養殖業需要幫手，且父親邁不適合粗重工作，便毅然地辭去辦公室的穩定工作，回鄉從事水產養殖。

歐秋宏主要養殖「黑蜆」又名「大和蜆」或「日本蜆」，日本人常用來煮味增湯或製作蜆精，國人則偏愛賣相佳的黃金蜆。歐秋宏原先是繼承父親的養鰻事業，後來了解日本水產市場的季節供需，因冬季河川結冰，無法自行生產及養殖黑蜆，台灣有機會在冬季補足日本的黑蜆需求，於是決定引進黑蜆種苗改良養殖。

歐秋宏表示，養殖黑蜆首重水質和底質環境，養殖期間會遇到池底亞硝酸濃度過高及藻色過濃的情形，導致黑蜆成長不佳。原本找不出原因，很感謝台塑六輕敦親睦鄰計畫，委託高雄科大漁業輔導團隊協助，才能改善並轉型成功。

在養殖過程中，黃榮富帶領的團隊還教導歐秋宏採用生態養殖法，除主角黑蜆外，還混養虱目魚、吳郭魚等多元工作魚種，且秉持無用藥觀念及科學化管理，正確量測及了解水質及底質狀況，並提供正確益生菌施用方式，有效改善養殖環境。

黃榮富說，飼養後必須重新翻土、曬池、殺菌，池底一定要日曬超過1周以上，且須曬到池底土壤龜裂，才能有效改善黑蜆最重要的養殖環境。而經由此等條件下養出來的黑蜆也才能粒粒飽滿、顆顆亮眼。且因是友善養殖環境，過程中不添加任何殺草劑或化學藥劑，歐秋宏還開放給周遭國小學童體驗「摸蜆仔兼洗褲」活動，十分清涼消暑。

一般民眾大都只聽過黃金蜆，其實黑蜆的營養價值更高，且無須加工調理就可直接烹煮，營養不流失。加上藉由輔導團隊的協助，獲得產銷履歷認證證書，購買的民眾都可知道，這些黑蜆產品都是經過嚴格把關，通過多重藥殘檢驗合格才能販售。

(中時 )