台中》羅智強不滿嗆聲公車廣告遭撤 中市府：尊重言論自由與市場機制

2018年08月14日 14:21 中時 盧金足

國民黨台北市議員參選人羅智強（左）14日在台中市東南區市議員參選人羅廷瑋在臉書質播時，質疑廣告被拆有外力介入。（翻攝羅智強臉書）

台中市政府交通局長王義川強調，市府不會也無法干預或限制任何人發表任何言論，也不會介入業者是否合作廣告的商業機制。（盧金足攝）

國民黨台北市議員參選人羅智強8月初與廣告業者簽約，預計在台中市的100輛公車刊登公車廣告，但公車業者以其內容涉爭議性拒絕刊登，引發羅不滿，14日在臉書直播嗆聲要求「

林佳龍踹共！」對此，台中市政府交通局長王義川表示，市府不會也無法干預或限制任何人發表任何言論，也不會介入業者是否合作廣告的商業機制，應請羅去問業者，而不是戴上有色眼鏡一味懷疑所謂「被介入」。

對此，公車業者表示，當初簽約時有註明一條如涉及爭議性的內容，可以拒絕刊登，因其公車廣告內容有爭議性，所以有權拒絕刊登，對廣告耗材等費用會再與廣告業者研商。

廣告業者指出，今年8月5日羅智強與他們簽約，將以100萬元經費，在台中市一家客運業者的100輛公車車廂登廣告，因公車業者以內容爭議性取消，所以這100輛公車無法履約刊登。

羅智強一早和台中市東南區市議員參選人羅廷瑋在還有貼著公車廣告的公車前直播，高聲質疑「三問林佳龍」的公車廣告被撤是遭外力介入，表示他氣到說不出話來，已貼的40幾輛公車廣告，不到幾小時廣告就被拆，進場一輛拆一輛，他會和林佳龍沒完沒了。

王義川強調，民主時代，市府一向尊重各方言論自由與市場商業機制，市府不會也無法干預或限制任何人發表任何言論，也不會介入業者是否合作廣告，交通局秉持行政中立立場。

「每個人對於選舉的發言或文宣，本應自行負起法律責任」，王義川說，根據新聞報導，羅智強在台北曾有欲刊登負面文宣遭公車業者拒登的例子，為何也被台中業者拒絕，應請羅智強自己去問業者，而不是戴上有色眼鏡一味懷疑所謂「被介入」。

王義川表示，廣告市場機制豈是市府說拆就拆？請羅智強等其他質疑者，不要再用國民黨過去慣用的箝制言論自由有色眼鏡，來看待民主自由社會的每一件事。

(中時 )