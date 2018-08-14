瞞10年!她遭警揭穿「姐弟戀」秒變「母子戀」網：真強

2018年08月14日 14:20 中時電子報 戴安瑋

一對年輕夫婦因經營淫窟遭警方逮捕，在警方核實身份後，揭穿太太實際年齡，竟是50歲的中年婦人，並非先生口中說的大3歲的「御姐老婆」！姐弟戀因此變成母子戀。兩人也被被判有期徒刑6個月，及罰款人民幣5000元（約新台幣22500元）。網友說，「大23歲，看起來像大3歲.....還真強！」。

根據《楚天都市報》報導，今年27歲的李姓男子與30歲的張姓老婆，表面上經營一家美甲店，實際提供賣淫服務，張女在遭警方逮捕時，出示寫著1988年10月出生的「劉Ｘ茹」身分證，父母雙亡、是名獨生女，和27歲的李男是情侶關係。

但警方根據戶口名簿資料，發現張女是1968年在陝西出生，且非獨生女的「張Ｘ蘭」，可是李男堅信張女是1988年出生，只比自己大3歲，並表示17歲就認識「當時說自己20歲」的張女，兩人交往並在2016年結婚，經營美甲店偽裝的淫窟。

直到張女妹妹張Ｘ菊出現，證實姊姊張女確實出生於1968年，只因保養得宜，外觀看不出年紀，曾離過婚，怕李男知道後會嫌棄，才盜用他人身分，家人知情還幫隱瞞。

27歲李男原以為娶回的是大3歲「御姐」老婆，沒想到竟是大他23歲的大媽，姐弟戀成了母子戀。最後，李男和張女也因「容留賣淫罪」被判有期徒刑6個月，及罰款人民幣5000元（約新台幣22500元）。

網友說，「大23歲，看起來像大3歲.....還真強！」、「有一套」。

(中時電子報)