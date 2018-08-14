攜k他命被逮 劉喬安發文還原始末...「才想到糗了」

劉喬安持持K他命被逮。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
劉喬安發文澄清。（圖／取自DJ Via 劉依函臉書）

被封「太陽花女王」的劉喬安爭議不斷，才因偽證罪服完勞役的她，今(14日)又傳出遭警查獲持1小包K他命殘渣，她因神色慌張不小心將粉末灑到椅墊上。對此，劉喬安稍早在臉書發文澄清自己以前確實有用藥麻痺自己，但早已戒癮半年多，今她是不小心拿到很久沒用的包包才發現沒把藥收好，「坐計程車回家時遇到臨檢，才想到糗了」。

才說要改過自新 太陽花女王劉喬安持K他命被逮
才喊戒癮半年別擔心 劉喬安自曝「4天前最後一次用」

今凌晨保大小隊長施性旭率員警共4員在大安區辛亥路3段157巷口執行路檢勤務，其間發現一名坐在計程車上的女乘客神色慌張，並拿出一包透明夾鏈袋，還將其灑落在坐墊上，員警當場便驗出呈第三級毒品K他命陽性反應，還發現該女正是先前頻躍上新聞版面的劉喬安。

對此，劉喬安稍早在臉書回應，自己昨天是拿了一個很久沒用的包包，回家時正好遇到臨檢才發現慘了，她認自己以前確實用過止痛藥、酒精和麻醉劑，但半年前在萬芳醫院自行就醫戒癮治療，目前成效不錯，她還對網友喊話：「我在泥沼裏的那段日子已經過去了 ，那陣子也是我常常沒有臉面對大家的原因」，自己前年到去年期間確實過得不好，但她已走出陰影，自稱如今已沒什麼好隱瞞，「現在，姐早就回來嚕啦」。

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(中時電子報)

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