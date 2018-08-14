遏阻永和深夜噪音車　警1周稽查通報173件

2018年08月14日 14:31 中時 葉書宏

新北市永和警分局針對民眾檢舉及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔查點，加強改裝排氣管汽（機）車的稽查取締。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局針對民眾檢舉及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔查點，加強改裝排氣管汽（機）車的稽查取締。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局為保護暑期青少年安全及維護永和區民眾寧靜的生活環境空間，於8月6日至12日22時至翌日6時，針對民眾檢舉及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔查點，加強改裝排氣管汽（機）車的稽查取締，共攔（檢）查汽（機）車數420輛，告發違規15件，通報新北市環保局173件。

警方指出，永和地區位處地狹人稠，街道巷弄甚多，許多民眾為追求速度快感，私自改裝排氣管並拆除消音器，行經巷道將造成轟隆巨響，嚴重影響民眾生活安寧。

永和警方統計，2018年6至8月迄今稽查機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，查處通報環保局達400餘件；另警方亦針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，依道路交通管理處罰條例第16條、18條、21條等違規事項加強取締告發，請用路人勿心存僥倖。

警方表示，2個月暑假已過半，為防制青少年危險駕車，將與環保局、監理站等單位以不定時、不定點之路檢方式，持續聯合稽查，加強改裝車噪音擾人行為，展現警方執法決心，還給民眾寧靜的生活空間。

警方提醒，如果民眾發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉資料及影像，上傳至環保署「噪音車檢舉網站」（網址：http://noisecar.epa.gov.tw/）檢舉，環保局也會通知可能有製造較大噪音量疑慮之車輛，限期到指定處所進行檢測，如有超出法定標準將予以處分並要求改善，以降低車輛擾人噪音，維護民眾夜間安寧。

(中時 )