川普簽《國防授權法》 添購77架F-35匿蹤戰機

2018年08月14日 14:27 中時 王嘉源

美國總統川普13日下午簽署了國會參眾兩院通過的《2019國防授權法》（NDAA 2019），使之成為法律。據德國之聲中文網14日報導，這次授權法含有許多以俄羅斯和中國大陸為假想敵的條款，但川普大力強調大手筆的國防投資將如何影響美軍實力。

簽署儀式在紐約州德拉姆堡（Fort Drum）軍事基地舉行。簽署法案之前，川普站在一面巨幅美國國旗前發表演說。他詳細介紹這次法案是9年以來最大筆的軍事投資（預算達7160億美元，約22兆台幣），比往年的軍事支出高出2.5％。「我們會變得強大到沒有機會使用他們。就算有任何人敢挑戰，他們也沒有機會贏。」

他也詳細介紹該法案會如何大規模更新軍事設備，包括升級戰機、戰艦，提撥76億美元（2341億台幣）添購77架F-35聯合打擊戰鬥機（Joint Strike Fighter）。F-35是美軍最先進的多功能匿蹤戰機。

川普說：「我問幾個飛行員，這種戰鬥機怎麼樣？他們說，『它們很難被打敗，因為你看不到它們。』看不到的敵人總是很難打敗。」

德拉姆堡是美國陸軍在紐約州傑佛遜市的保留地。川普特別在致辭時感謝共和黨籍紐約州聯邦眾議員伊莉絲•史特凡尼克（Elise Stefanik），大力邀請他選這個地方簽署法案。

華府數天前公布會於2020年前成立「太空軍」，但這份《國防授權法》沒有為川普的「太空軍」提供經費。川普將在明年2月公布的新財年預算報告中，加入組建太空軍的預算。

川普說：「中國甚至還開了一個部門，專門監督他們的太空軍事計劃。就像陸、海、空一樣，太空也變成了戰場。美國光是在太空有一席之地還不夠，我們必須要擁有太空的主導權。」

法案授權了川普想要在11月舉辦的閲兵，也允許川普可以對買過俄羅斯武器、現在想要轉而購買美國軍備的國家發動制裁。

德國之聲報導說，比起中國大陸，這次兩院通過的《國防授權法》更視俄羅斯為假想敵。法案允許政府針對俄羅斯進行制裁，讓華府不得出售國防設備給有使用俄羅斯科技的國家。支持者表示，這項條款有助於促使某些國家戒除對俄羅斯的倚賴。

另外，該法限制美軍與俄羅斯的軍事合作範圍，也要求美國在處理外國企業取用美國關鍵科技之前，進行更審慎的評估。

法案將投資650億美元，開發新一代「低當量核彈」。這種武器殺傷力較低，主要是在俄羅斯動用戰術核武器的前提下，有限度的進行應對。

(中時 )