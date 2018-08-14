高雄高苑工商主體聯合棒球隊參賽2018年亞洲青棒錦標賽

2018年08月14日 22:31 中時 李義

高雄市代理市長許立明在市政會議接見青棒代表隊，預祝選手旗開得勝，選手也回贈簽名球。（李義攝）

張景淯打完亞洲青棒錦標賽後就赴美打職棒。（李義攝）

以高雄市高苑工商棒球隊為主體的聯合球隊，取得中華青棒隊代表權，將赴日本宮崎參加9月1日「2018年第12屆BFA U18亞洲青棒錦標賽（BFA）」。代理市長許立明14日致贈獎勵金加油打氣，預祝在亞洲青棒錦標賽旗開得勝。

許立明表示，高雄市推廣棒球運動不遺餘力，規畫四級棒球運動藍圖，目前有少棒13隊、青少棒8隊、青棒5隊與大學棒球隊5隊，是校園推廣棒運最積極縣市。

他讚許以高苑工商棒球隊為主體的球隊一路過關斬將，先獲107年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍，取得代表中華隊，期勉參在年第12屆BFA U18亞洲青棒錦標賽（BFA），將能一路發揮實力，為自己與國家爭取榮譽。

許立明也稱讚教育局有效整合三級棒球資源，在既有的棒球發展基礎上，持續整合學校行政、棒球教練、家長及民間資源，未來更會積極推廣國中棒球社團，發掘及培養優質的運動人才，致力於國內外各項比賽交流。

許立明特別致贈獎勵金給球隊，祝福球隊在亞洲青棒錦標賽旗開得勝，為國光爭光，選手們也回贈簽名球給許立明。

代表隊的主力投手是左投張景淯，今年已獲美國職棒大聯盟西雅圖水手隊簽約，打完亞洲青棒錦標賽就將赴美。

張景淯屬大隻雞慢啼選手，就讀五福國中二年級才被教練發掘投球天賦而投身棒球，身高191公分，如同「台灣之光」王建民一樣能投指叉球，曾飆出147公里球速，超越中華職棒速球門檻。

玉山盃全國青棒錦標賽，他登板救援，投6.2局僅失1分，穀保家商在他速球下，打擊火力完全熄火，助球隊以5比3取勝，取得中華代表隊資格。

(中時 )