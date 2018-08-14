高雄高苑工商主體聯合棒球隊參賽2018年亞洲青棒錦標賽

高雄市代理市長許立明在市政會議接見青棒代表隊，致贈獎勵金期勉選手旗開得勝為國爭光。（李義攝）

友善列印
中時
高雄市代理市長許立明在市政會議接見青棒代表隊，預祝選手旗開得勝，選手也回贈簽名球。（李義攝）
張景淯打完亞洲青棒錦標賽後就赴美打職棒。（李義攝）

以高雄市高苑工商棒球隊為主體的聯合球隊，取得中華青棒隊代表權，將赴日本宮崎參加9月1日「2018年第12屆BFA U18亞洲青棒錦標賽（BFA）」。代理市長許立明14日致贈獎勵金加油打氣，預祝在亞洲青棒錦標賽旗開得勝。

許立明表示，高雄市推廣棒球運動不遺餘力，規畫四級棒球運動藍圖，目前有少棒13隊、青少棒8隊、青棒5隊與大學棒球隊5隊，是校園推廣棒運最積極縣市。

他讚許以高苑工商棒球隊為主體的球隊一路過關斬將，先獲107年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍，取得代表中華隊，期勉參在年第12屆BFA U18亞洲青棒錦標賽（BFA），將能一路發揮實力，為自己與國家爭取榮譽。

許立明也稱讚教育局有效整合三級棒球資源，在既有的棒球發展基礎上，持續整合學校行政、棒球教練、家長及民間資源，未來更會積極推廣國中棒球社團，發掘及培養優質的運動人才，致力於國內外各項比賽交流。

許立明特別致贈獎勵金給球隊，祝福球隊在亞洲青棒錦標賽旗開得勝，為國光爭光，選手們也回贈簽名球給許立明。

代表隊的主力投手是左投張景淯，今年已獲美國職棒大聯盟西雅圖水手隊簽約，打完亞洲青棒錦標賽就將赴美。

張景淯屬大隻雞慢啼選手，就讀五福國中二年級才被教練發掘投球天賦而投身棒球，身高191公分，如同「台灣之光」王建民一樣能投指叉球，曾飆出147公里球速，超越中華職棒速球門檻。

玉山盃全國青棒錦標賽，他登板救援，投6.2局僅失1分，穀保家商在他速球下，打擊火力完全熄火，助球隊以5比3取勝，取得中華代表隊資格。

(中時 )

國中足球聯賽冠軍 北市民族足球… 辛辛那提網賽》小威痛宰對手雪恥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。