高溫死魚群擴及北市 環保局上午已打撈25噸

2018年08月14日 14:52 中時 陳燕珩

台北市環保局上午已打撈超過25噸死魚，數量驚人。（王鴻薇議員研究室提供）

淡水河忠孝碼頭13日出現大量魚群暴斃，因沿著大漢溪順流而下，導致台北市大稻埕鄰近水岸邊也出現大批死魚。北市環保局表示，初判是因氣溫高、溶氧低，造成單一魚種「烏仔魚」死亡，已加派人手清理，光是上午台北端就已打撈25噸，數量驚人。

北市環保局指出，昨天新北市新海橋、新月橋周邊出現大量魚群死亡，魚隻順著大漢溪進入淡水河主流，飄到台北市端，昨接獲通報後，上午已派71名人員打撈，下午會增派到百人加速處理，北市水利處也出動8艘船協助清運，目前持續清理中。

環保局說，因死魚為單一魚種「烏仔魚」，加上氣溫過高，近期台灣外圍又有低氣壓擾動，研判是溶氧低導致魚群死亡，為求慎重已採集魚體化驗確認死亡原因；光是上午北市端就已打撈25公噸，至於實際死亡魚群數量，尚無法推估。

由於大稻埕地區8月17日到19日將舉辦音樂祭，為避免死魚影響活動，北市環保局已和新北市加強聯繫，會加速清理作業，打撈後會用稀釋漂白水消毒，清理沿岸和自行車道等，音樂祭前一定會處理完畢。

不過，基隆河流域已非首次出現大量死魚，議員王鴻薇說，歷年烏仔魚只要逢夏季高溫，就會大量缺氧死亡，北市水岸常舉辦各種活動，像是最近主打的河岸音樂季，碰上這樣魚群集體死亡現象，除了衛生環境安全，也容易早成觀感不佳，應該要有快速的SOP處理措施，避免高溫加上魚屍造成衛生傳染病問題。

(中時 )