高溫死魚群擴及北市 環保局上午已打撈25噸

台北市大稻埕鄰近水岸邊出現大量死魚，畫面怵目驚心。（王鴻薇議員研究室提供）

友善列印
中時
台北市環保局上午已打撈超過25噸死魚，數量驚人。（王鴻薇議員研究室提供）

淡水河忠孝碼頭13日出現大量魚群暴斃，因沿著大漢溪順流而下，導致台北市大稻埕鄰近水岸邊也出現大批死魚。北市環保局表示，初判是因氣溫高、溶氧低，造成單一魚種「烏仔魚」死亡，已加派人手清理，光是上午台北端就已打撈25噸，數量驚人。

北市環保局指出，昨天新北市新海橋、新月橋周邊出現大量魚群死亡，魚隻順著大漢溪進入淡水河主流，飄到台北市端，昨接獲通報後，上午已派71名人員打撈，下午會增派到百人加速處理，北市水利處也出動8艘船協助清運，目前持續清理中。

環保局說，因死魚為單一魚種「烏仔魚」，加上氣溫過高，近期台灣外圍又有低氣壓擾動，研判是溶氧低導致魚群死亡，為求慎重已採集魚體化驗確認死亡原因；光是上午北市端就已打撈25公噸，至於實際死亡魚群數量，尚無法推估。

由於大稻埕地區8月17日到19日將舉辦音樂祭，為避免死魚影響活動，北市環保局已和新北市加強聯繫，會加速清理作業，打撈後會用稀釋漂白水消毒，清理沿岸和自行車道等，音樂祭前一定會處理完畢。

不過，基隆河流域已非首次出現大量死魚，議員王鴻薇說，歷年烏仔魚只要逢夏季高溫，就會大量缺氧死亡，北市水岸常舉辦各種活動，像是最近主打的河岸音樂季，碰上這樣魚群集體死亡現象，除了衛生環境安全，也容易早成觀感不佳，應該要有快速的SOP處理措施，避免高溫加上魚屍造成衛生傳染病問題。

(中時 )

瞞10年!她遭警揭穿「姐弟戀」秒… 中市府保護西區茄苳樹王 邀樹醫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。