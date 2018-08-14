高雄》真的「無」主席？ 韓國瑜怨：沒有從黨中央拿到滷肉飯過

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照，柯宗緯攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底地方選舉，國民黨高雄市長參選人韓國瑜靠著「非典型」態勢，在被視為綠營鐵票倉的高雄，選出一片氣勢。韓國瑜接受媒體專訪時，坦言國民黨黨中央給的資源匱乏，「連一碗滷肉飯都沒有」。國民黨則回應黨內資源有限，「非不為也、是不能也。」

韓國瑜今年3月快閃參選台北市長，約10分鐘後又撤銷，事後他解釋目的，說是要向黨中央討資源，表示「不必滿漢全席，但至少有魯肉飯」。韓國瑜憑著敢說敢嗆的犀利風格，人氣直線上升，民調逐步逼近對手民進黨參選人陳其邁。但韓國瑜沒有黨產奧援，甚至連發放黨工薪餉都有困難，可說是最窮參選人。

據聯合報報導，韓國瑜指出，國民黨黨中央沒有給他錢和薪水等資源，他也透露，海內外募款表現不錯「已經募到很多碗滷肉飯」。至於國民黨主席吳敦義被質疑神隱，甚至有人嘲諷「無主席」，是否會成為韓國瑜阻力？韓國瑜笑稱當然歡迎吳敦義輔選，甚至也歡迎日前宣布退出民進黨的前副總統呂秀蓮，為他助長聲勢。

距離年底九合一大選只剩下3個多月，國民黨縣市首長仍有多個縣市整合不定，陷入分裂危機，韓國瑜認為，國民黨在2018選舉會選得很辛苦，他強調「國民黨已經沒有分裂的本錢了」。

對於韓國瑜稱自己得不到糧草支援，國民黨則回應，因為被蔡政府指揮的黨產會，以不當黨產處理條例箝制合法財產，黨內資源有限，所以由各縣市候選人自籌經費，黨內現在確實沒有糧草，澄清「非不為也、是不能也。」

(中時電子報)

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