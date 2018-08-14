中市府保護西區茄苳樹王 邀樹醫團隊3D健檢

台中市政府建設局邀請農委會林業所的樹醫團隊，以科技儀器「應力波3D檢測」為茄苳樹王健檢。（盧金足翻攝）

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台中市西區茄苳公園內的千年茄苳樹王被譽為「台中之寶」。（盧金足翻攝）

台中市西區茄苳公園內的千年茄苳樹王譽為「台中之寶」，為讓樹王獲得更完善照護，台中市政府建設局邀請農委會林業所的樹醫團隊，以科技儀器「應力波3D檢測」為茄苳樹王健檢，發現樹幹出現腐朽情形，但健康狀況仍屬良好，暫無危險。為求謹慎，樹醫團隊再進行「阻抗圖譜儀檢測」，與前次檢測交叉比對，作為棲地改善與樹木照顧，以及持續監測補充養分的重要參考依據。

建設局長黃玉霖表示，間樹醫團隊的檢測報告，顯示茄苳樹王分岔主幹各有不同程度腐朽情形，但暫時沒有危險。西南側分岔幹腐朽空洞率29%，內部存在直徑約20公分空洞，判定可能是上方枝幹傷口向下延伸所致；南側分岔幹腐朽空洞率41％，判定內部有3處可能是內生樹皮（捲皮）或劣化所造成。

為求謹慎，樹醫團隊之後再進行「阻抗圖譜儀檢測」，並與前次檢測交叉比對。負責檢測作業的林業所組長邱志明指出

，檢測時觀察茄苳樹王，整體樹勢與枝葉茂盛程度均比前次檢測時來的好，建議後續仍須定期進行監測及適度的補充養分。

黃玉霖強調，茄苳樹王的生長棲地將維持現狀，並擴大原有石柱欄杆圍設範圍至樹王樹冠投影滴水線範圍，降低民眾踩踏機會，加強保護茄苳樹王棲地；相關監測結果將作為棲地改善與樹木照顧，以及補充樹王養分的重要參考依據。樹王的生長情形與健康狀態也都會製成紀錄，市府會努力強化照顧，讓樹王更健康。

(中時 )

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