基市推出「119報案APP」　GPS定位報案更安心

2018年08月14日 15:06 中時 張穎齊

基隆市消防局推出「基隆市119報案APP」，民眾利用此軟體報案後，消防局可透過智慧手機GPS定位功能，快速到達現場展開救援。（基隆市政府提供）

新北市新莊區的衛福部台北醫院護理之家13日發生大火，又傳出因延遲通報，釀成9死悲劇，基隆市消防局為強化119受理報案服務，建置「基隆市119報案APP，目前已完成Android版，市長林右昌今（14）日與消防局呼籲民眾多多下載，萬一遇有報案需求時，可即時使用，另外iOS版本也將在近期內推出。

林右昌表示，消防局開發的「基隆市119報案APP」讓民眾報案更加便利，可透過智慧手機GPS定位功能，提供準確報案定位座標，也可將報案人手機定位座標，讓消防人員能夠更快到達現場展開救援。

消防局副局長翁藝瑛指出，為因應現今網路影音的發達，119報案APP還可提供報案照片、影像上傳功能，民眾或住家周邊遇有災害發生時，使用APP報案後，在消防員尚未抵達前，還可將現場第一時間狀況拍照上傳，讓消防局掌握現場狀況，有助於預擬相關處置方案。

此外，民眾報案後還可由e化報案紀錄查詢功能，線上查詢報案紀錄、處理進度；至於一鍵簡訊報案功能，則可提供瘖啞人士或不擅長GPS操作的長者進行快速報案；另還整合報案人通知親友需求，提供預先設定的緊急連絡人，同步獲知報案人報案訊息。

翁藝瑛說，APP也提供消防動態、市政新聞、防災社群等便民資訊，且消防局已初步完成Android版測試工作，已可在Google的Play商店下載使用；另外，外國旅客也可切換APP的英語版本，不用和受理報案人員對話，只要按下傳送簡訊按鈕，即完成報案，藉由科技技術，將可大大提升消防工作效率。

(中時 )