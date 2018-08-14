七夕前高唱分手！ 田亞霍喊話：心碎也是種浪漫

田亞霍近日推出新單曲。（大鵬經紀提供）

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田亞霍近日推出新單曲。（大鵬經紀提供）
田亞霍近日推出新單曲。（大鵬經紀提供）

田亞霍相隔2年推出新單曲〈過路人〉，在七夕前高唱分手情歌，藉此傳遞「心碎」也是一種浪漫，不管有沒有情人都要活得精采！該曲找來網紅出身的大馬歌手蔡恩雨合唱，田誇她聲音高亢、有力，也很有感情，「加上她唱歌的時候肢體動作很投入，讓人看得目不轉睛」 ！ 同為網路翻唱歌曲而爆紅的兩人惺惺相惜。

首次合作的田亞霍及蔡恩雨，因分隔兩地，兩人透過IG討論對歌曲的想法，特別的是，因時間及空間限制，兩人這次採取分開錄音的模式「隔空對唱」，他坦言真的滿困難的，「因為要先揣摩對方唱出來的心情、口氣、音調及感情，然後在反過來調整自己的唱法，很多時候得靠豐富的想像力來進入狀況」。

除了首次與女歌手對唱，田亞霍也以長髮新造型示人，並配合單曲推出周邊商品，聽、視覺誠意十足！田亞霍日前為新曲「變髮圖強」，搖身一變成了長髮美少男，他笑說長髮造型其實是無心插柳：「最近因為準備新專輯沒有特別去整理髮型，加上常常戴帽子，公司覺得長頭髮也滿好看，就變成現在的look了！」

也因戴帽子的關係，新單曲同步推出由他設計的帽子，當作獻給歌迷的情人節禮物！追問他如何過情人節？田亞霍笑說：「還是老樣子呀，因為都有活動，所以都是跟經紀人一起在工作中渡過！今年會在新竹竹蓮寺唱歌給大家聽，跟歌迷一起度過情人節。」〈過路人〉15日數位上架。

(中時 )

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