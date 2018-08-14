中華郵政擬為郵務士配PDA 民眾不用枯等掛號

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未來寄信、包裹不怕等不到，中華郵政研擬為郵務士配置一台PDA，除了可電子簽收外，還可網路定位，只要民眾詢問包裹寄送進度，郵局可透過系統得知郵務士在何處，視情況先送達較重要的信件或包裹。未來將採購7500隻PDA，跟四大票證整合行動支付。

現在郵務士在鄉鎮有部分送藥服務，將醫院開的藥品送達民眾家裡，讓行動不便的長者不用到醫院拿藥；但日前曾有民眾擔心藥品送不到，擔心病情惡化，造成糾紛。未來有了PDA數位化，可掌握郵務士在哪裡，不用枯等。

中華郵政郵務處長薛門騫說明，過去常有民眾雖得知對方已寄出掛號，但不知道要等多久、何時才會送到，若臨時要出門擔心送不到而枯等；未來數位化後，民眾在家就能查詢掛號送件進度、郵差位置在哪，希望能提升客戶服務。

中華郵政表示，以前郵務士到郵筒取信都需要紙本簽章，現在可直接刷郵筒內的條碼，讓收信能透明化，已為台北、三重郵務士配置PDA，未來會擴大至全台，可透過PDA掌握每位郵務士的路線、位置，統計配送量，還可數位掃描得知收了多少信。目前已有1500支PDA，要淘汰1200支，到年底剩下300支。

薛門騫說，明年預計要採購7500支PDA，民眾除了可數位簽收掛號信外，不用紙本簽收，也可掌握郵務士投遞位置及路線，分析工作量，有大數據可調整決策，PDA還能整合資料庫，提醒郵務士下一投遞點在何處。

但未來要買7500支PDA，每支約要價2萬多元，中華郵政表示，仍須爭取預算，初步預估明年先在台北市試辦，目標在2020年全面實施。

(中時 )

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