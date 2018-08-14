消毒再消毒嘸效！新北市新莊區再增1例登革熱

疾管署副署長羅一鈞強調，新莊區登革熱快篩增加為30多處，希望提早確診病例。（陳志祥攝）

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衛福部疾管署今（14）日公布新北市新莊區新增1例本土登革熱病例，新莊疫情已經超過1個月、累積10例，由於本周是新莊區阻斷疫情的關鍵期，可是病例沒有止歇的現象，民眾仍需提高警覺注意防蚊。

新北市新莊區新增個案是新莊區海山里20多歲女性，近期無國外旅遊史，8月5日起開始發燒、全身肌肉痠痛等症狀，8月10日診所使用登革熱NS1抗原快速診斷試劑檢驗為陽性並通報，經過檢驗確診為登革熱。

疾管署副署長羅一鈞指出，該名個案發燒時，以為是感冒，曾經就醫3次，並不是典型症狀，個案潛伏期間活動地以海山里住家及工作地為主，由於海山里隔壁就是瓊林里，感染源不排除與新莊區瓊林里群聚相關，目前個案居家休養中。

新莊新增的感染個是否蔓延至下波的失控狀況？羅一鈞表示，新莊瓊林里群聚感染的第1例個案是7月初，14天內第1波陸續有人發病；而7月28日至8月12日為第2波疫情；8月13日以後出現個案才是第3波，因此新增個案與新莊區第4至第9例仍屬同一波疫情，尚未蔓延為第3波。

今年以來國內累計14例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市10例、臺北市2例、高雄市及嘉義縣各1例。而新莊區的群聚包括瓊林里6例、興漢里2例、建安與海山里各1例。

衛生單位已經針對發病個案居住地周圍進行疫情調查與病媒蚊孳生源清除作業，持續加強環境噴消與民眾衛教，羅一鈞認為，病媒蚊指數已經大幅減少，可望8月底可以控制疫情，不過，近日北部有雨，民眾應加強積水容器清潔，不要養蚊子而讓疫情死灰復燃。

(中時 )

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