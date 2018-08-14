最常見「不速之客」 俄Tu-95MS轟炸機將進廠升級

2018年08月14日 15:12 中時電子報 李靖棠

據塔新社（TASS News）報導，圖波列夫設計局（Tupolev）日前宣布，今年（2018）年底前、他們將協助俄羅斯國防部，將麾下8架現役圖-95MS（Tupolev Tu-95）和圖-160戰略長程轟炸機（Tu-160M2 Blackjack）進行維修，同時也讓這兩款、經常出現於亞太和北美海域的「不速之客」進行升級延壽，擁有新型的引擎與更強大的攜彈能力，成為俄羅斯用以威脅美國等鄰居的最強利器。

The Russian Tupolev Tu-95 "Drop" Something in Sylrla Facility : So Powerfull

雖然尚未宣佈革新內容，但從俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的說法來看，他們將會讓這兩款老當益壯的長程轟炸機，擁有更強大的嚇阻與戰略能力。升級後的圖-95轟炸機，也將成為新一代的圖-95 MSM版本。

俄羅斯另一款長程戰略轟炸機Tu-160「白天鵝」。（圖/俄羅斯克里姆林宮）

俄羅斯的圖-95轟炸機，由圖波列夫設計局研製，是全球唯一服役中的大型四渦輪螺旋槳長程戰略轟炸機。首次服役時間為1956年，是前蘇聯的重要戰略武力之一，總生產量超過500架次。最大載客量為7人，最大航程可飛15,000公里，空中武力除了一具23釐米的機炮，最大掛載飛彈/炸彈重量為15,000公斤，符合蘇聯/俄羅斯戰略威嚇的角色設定。

WORLDS FASTEST Strategic Aircraft Tu-160 Take Off & Landing

同廠生產的圖-160轟炸機，北約暱稱為「海盜旗」、俄羅斯飛行員則稱它為「白天鵝」（White Swan），是替換圖-22（Tupolev Tu-22）與圖-95系列的新機型。是蘇聯（USSR）解體前最後一個戰略轟炸機計畫，1981年首次試飛、1987年正式投入服役，機身全長有54.1公尺、巡航最高速度960公里，飛行最大距離為12,300公里，可攜帶約4萬公斤重的各式炸彈或核子彈頭。前蘇聯解體後屬於烏克蘭，但目前已除役；而俄羅斯空軍仍有16架現役機型。

俄羅斯最近一次出動長程轟炸機，就在上月中旬，兩架圖-95轟炸機先後闖入：南韓與日本的航空識別區（ADIZ），引發兩國高度緊張，南韓立即讓麾下10架F-15K「鷹式」戰機（Slam Eagle）與F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）升空，進行全程監控的任務。事實上，早從冷戰時期起，許多西方國家、尤其是北約（NATO）的成員國，都有戰機升空攔截圖-95轟炸機的經驗，美加兩國更經常在阿拉斯加外海「遇見」它，成為俄國軍方曝光度最高的軍機之一。

(中時電子報)