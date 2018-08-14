好市多這兩樣加起來只賣50元！背後竟藏大陰謀

2018年08月14日 15:17 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

Costco全台會員數，截至2018上半年已突破200萬人。(圖／本報資料照)

美式賣場好市多Costco夯品不斷推陳出新，截至2018上半年，全台會員數已突破200萬人，雖然好市多排隊商品魅力無窮，總是能成功造成轟動，不過根據美國CNBC報導，揭露了10個可能連資深好市多常客都不知道秘密。其中堅持30年只賣50元的「熱狗＋汽水」，原來背後竟藏有大陰謀！

1. 好市多故意賠錢賣熱狗，藉此帶動客人購買其他高利潤產品。「熱狗＋汽水」套餐堅持30多年來不漲價，在美國價格維持1.5美元，台灣則賣50元。

2. 全球一半以上的腰果都被好市多買走。

3. 為節省運輸成本，好市多把堅果罐子從圓形改成方形，每年可省下相當於400輛貨車的運輸量。

4. 好市多照片快洗沖印部門，每日沖洗量高達2百萬張。

5. 許多都不知道，好市多連棺材、骨灰罈等都有賣，甚至報括寵物的骨灰罈。

6. 以「大賣場」而言，好市多走的是精品路線，相較於競爭對手沃爾瑪購物廣場同時擺在貨架上的物品多達10萬種，好市多只有約4000種。

7. 好市多自從賣鑽石後，吸引許多民眾購買。2013年全球好市多賣出的鑽石總重達10萬克拉，並曾賣出過6.2克拉的超大鑽石，價值150萬美元（約新台幣4620萬）。

8. 相較於一般超市、百貨公司，除了成本以外，售價會另外加上25%到50％作為利潤，好市多則只增加15%，就是希望以較低利潤吸引消費者前去購物。

9. 全球5千萬名會員中，約有9成願意續約年費會員制。

10. 根據2017年統計，好市多的23.1萬名員工中，大部分都覺得公司福利不錯，包括領時薪的工讀生。

(中時電子報)