高通案大轉變 前委員：原因耐人尋味

2018年08月14日 15:18 中時 李宜秦

高通案從起初的裁罰234億元，事隔不到一年卻突然改為和解，無法認同和解的前公平會委員顏廷棟說，法院沒有指出裁罰不當之處，公平會也沒有具體指證，卻從最初的多數決議裁罰，突然改為同意和解，令他十分錯愕，他說「公平會決定大轉折的原因不得而知，耐人尋味」。

美商高通公司壟斷晶片市場、違反公平法，在去年10月遭公平會裁罰234億元罰鍰，創下公平會81年運作以來最高的罰鍰紀錄，然而事隔一年，公平會卻突然態度一百八十度大轉變，決定為了顧及產業利益與高通和解，令委員顏廷棟、張宏浩憤而辭職。

高通案最初是由7位委員中5位同意開罰，合議做出裁罰決定。公平會委員洪財隆說，自從高通3月向法院提出和解要求後，公平會內部即開始討論是否與高通和解。最後僅有顏廷棟、張宏浩兩位不同意，合議通過和解。

銘傳大學財金法律系教授顏廷棟表示，一有和解要求時，他便嚴厲反對，「公平會是獨立機關，多數決合議決定裁罰，沒有經過法院指出裁罰哪裡不當，公平會自己也沒有正當理由，卻突然改變立場、否定多數決定，不合法治、沒有正當性」。

顏廷棟認為，不能犧牲法治、換取產業，「如果是由經濟部提供稅捐優惠那很合理，但怎麼會讓獨立的法治機關來給優惠？」他直言公平會的決議是「為了達到產業發展目的不擇手段，問及是否有被高層施壓，他說「這不清楚，但改變態度的原因真的耐人尋味」。

顏廷棟批評公平會「自打嘴巴」，對於高通和解案仍感到十分錯愕，直說「搞什麼？」，因此才決定請辭委員，「公平會不符合正常法治思維，這種機關待不下去，要達到目的應該尋求正當方式，而不是不擇手段」。

(中時 )