高通案案情大轉彎 監察院將調查其正當性

2018年08月14日 15:30 中時 李宜秦

去年10月美商高通公司因違反公平法，遭公平會開罰天價234億元罰鍰，未來事隔不到一年，公平會卻決定跟高通和解。監察委員王美玉、仉桂美認為情事可議，申請自動調查，將針對其行為啟動調查。公平會回應因尚未收到監察院的正式公文，無法對此回應，表示公平法只是一個手段，公平會也不能不理會外界聲音，產業需求也是重要考量。

公平會為顧及產業發展與經濟利益，取消對高通的234億元罰鍰裁罰，改以高通在5年內對台投資7億美元、在台設立營運與製造工程中心等投資方案和解。公平會態度在一年內急轉彎，讓外界質疑是否受到政府高層施壓。

監察院指出，公平會既然已經合議決定處罰，立場卻突然一百八十度大轉變的原因究竟何在？且法院也沒有對裁罰指出不當之處，公平會也無法指證，令人質疑和解行為的正當性、合法性與必要性。

公平會以犧牲法治、換取高通對台投資的產業利益之舉，是否違反其專業、獨立機關立場，相關疑義有必要深入瞭解，目前監察委員王美玉、仉桂美已申請自動調查。

公平會對監察院調查一事表示，因為目前尚未收到監察院的正式公文，尚無法給予回應，委員洪財隆說，公平法與競爭法都只是一種手段，雖然公平會是獨立機關，仍要顧及社會大眾聲音、產業發展狀況，且高通案專利授權在法律上各方面都還有疑慮。

(中時 )