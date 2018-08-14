盧凱彤化作輕煙 雙親太疼愛女不畏禁忌做這事

盧凱彤雙親今現身送女最後一程，余靜萍負責捧遺照。（圖／取自《on.cc東網》）

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中時電子報

32歲香港女歌手盧凱彤本月初墜樓身亡，今(14日)上午親友為她舉行喪禮，遺孀余靜萍負責捧盧凱彤遺照，神情哀傷，身形似乎也因此消瘦不少，黃耀明、何韻詩等人則負責扶靈，眾人將靈柩送到火葬場，而盧凱彤的父母不畏白髮人送黑髮人禁忌，堅持親自送愛女到最後，可見疼女心意。

盧凱彤本月5日跑馬地成和道69號一幢豪宅被發現墜樓身亡，她生前曾認受到抑鬱症所苦，家人隨後也發聲明，鬆口：「我們一直陪伴在她身邊，希望給她支持和力量。今天她選擇了離開」。據《on.cc東網》報導，盧凱彤的告別式今上午在香港殯儀館舉行，由黃耀明、何韻詩、音樂人蔡德才、助手吳瑋琦（Vicky）、鼓手黃偉勳等協助扶靈，容祖兒及楊千嬅也到場。

而余靜萍特別幫盧凱彤挑了一張愜意躺在河邊的遺照，盼象徵盧凱彤已無憂愁，找到自由和安寧，棺木上特別訂製了她生前最愛的吉他，希望她在另一個世界能繼續開心捧著吉他哼哼唱唱，而火葬儀式結束後，余靜萍和林二汶、何韻詩、黃耀明等人特別鞠躬向在場媒體道謝，眾人面容看來都十分憔悴心碎不已，令人悲痛。

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