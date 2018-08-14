太陽花女王劉喬安染毒！崩潰發文：一整年都徹底沉淪

2018年08月14日 15:37 中時 胡欣男 、中時電子報 黃眉青 、中時電子報

太陽花女王劉喬安先前才因偽證罪被判刑，易服社會勞動，表明要改過自新，不料今又爆出染毒醜聞！今天(14日)凌晨劉喬安駕車被警方攔查，遭起獲1小包K他命殘渣袋，被警方移送法辦。

劉喬安今(14)日在臉書發文道歉，表示以前確實用過止痛藥、酒精和麻醉劑，接受戒癮治療大約半年，她表示昨天找朋友，隨手拿了平常沒用的包包，沒想到坐計程車回家時遇到臨檢。劉喬安表示，事到如今已經沒什麼好隱瞞，還自爆「我前年到去年一整年都徹底沉淪」

以下為劉喬安臉書說明事件始末：

老天鵝

對不起 引起又一度的風波

那個包包很久沒帶出門 昨天搬家半夜去朋友那借工具 拉了一個平常沒在用的包 好奇看裡面還有什麼東西沒收好 結果 就在此時 坐計程車回家時遇到臨檢 才想到糗了

對

姐以前的確用止痛藥、酒精和麻醉劑（k）來逃避一切 但我已經在萬芳醫院自行就醫戒癮治療 大約半年了

現在效果還不錯

就是偶爾會喝個小酒 不小心就抽一兩根菸

大家 別替我擔心

我在泥沼裏的那段日子已經過去了

那陣子也是我常常沒有臉面對大家的原因

現在 姐早就回來嚕啦

你在看我嗎？你可以再靠近一點 放大鏡也拿著 我全部都沒什麼好隱瞞了，對不起 我前年到去年一整年都徹底沉淪

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(中時 )