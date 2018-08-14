台北河岸音樂季本周登場 周邊實施交管

2018台北河岸音樂季17日將於延平河濱公園登場，呼籲民眾多多利用大眾運輸工具。（北市觀傳局提供）

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2018台北河岸音樂季17日將於延平河濱公園登場，最受期待的煙火秀首度結合水幕投影則於18日晚間施放，18日及19日淡水河1號到6號水門管制車輛通行及堤外停車場取消，18日晚間週邊道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，相關道路停車格取消，呼籲民眾多運用大眾運輸工具。

周邊道路管制部分，18日18時起，大稻埕碼頭周邊道路將實施階段性交通管制，管制範圍南起忠孝西路 (塔城街至環河北路)，北至涼州街（環河北路至延平北路），東至延平北路－塔城街(不含延平北路、塔城街)，西到環河南、北路（含道路），並在重慶北路民生西路口、重慶北路南京西口路、重慶北路長安西路口及延平北路市民大道路口設置管制點，禁止車輛往西行駛。

另在西寧南路忠孝西路口及環河南路忠孝西路口設置管制點，禁止車輛往北行駛。市民高架道路，東往西車輛禁止下環河北路匝道口，請提前下匝道或續行忠孝橋。

堤外及周邊道路的停車管制部分，淡3號至淡5號水門間堤外停車場8月18日6時至8月19日23時管制淨空；堤外道路停車格8月18日6時至8月19日23時取消；民生西路（延平北路至重慶北路段）、長安西路（延平北路至重慶北路段）南側路邊停車格、重慶北路(民權西路至忠孝西路)西側8月18日12時至23時取消路邊停車格及假日黃線停車；民生西路（環河北路至重慶北路）、延平北路（民權西路至忠孝西路）8月18日12時至23時取消假日黃線停車。

觀傳局表示，會場不提供停車位，為了疏運活動人潮，18日當天捷運淡水信義線、中和新蘆線與松山新店線及周邊市區公車將機動加開班次，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，詳情可上活動官網(http://2018.riversounds.travel.taipei)查詢。

(中時 )

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