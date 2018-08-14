花蓮公費留美學生表現亮眼 出書分享好多好多第一次

2018年08月14日 15:33 中時電子報 綜合報導

來自花蓮的高中生留學遙遠新大陸，其中有著太多歡笑和淚水交織的第一次！花蓮縣政府日前在縣府大禮堂辦理公費留美「留學希望第一屆學成歸國暨新書發表會」，將自去年7、8月飛往美國的10位高中生校園學習經驗及成長過程點滴集結成《好多好多第一次》新書，縣長傅崐萁在教育處長劉美珍的陪同下，一同出席並見證孩子們的成長，期待未來有更多學子出國留學，拓展視野，培養世界觀，返鄉回饋花蓮。

去年公費留美的10位高中學生，將自己一年留美學習的見聞集結成書－《好多好多第一次》，書中學生分享自身體驗不同文化的第一次經驗，透過留學經驗的傳承，期待讓更多花蓮學子得以放眼國際、分享更多國外學習經驗。

新書發表會現場有許多學生家長及第二屆即將出國的學生，首屆公費留美學生們在場也發表了自己的學習經驗及生活點滴，每位學生都以一口流利的美語自我介紹並分享，氣氛非常歡愉。

學成歸國的10位高中學生，分別在美國7個州留學，除深入瞭解美國學校課程和課堂學習內容，實際體驗美國教育之師生互動情況外，也與美國在地學生和來自世界各地的學生共同學習，促進創新思考和問題解決能力。花蓮學生留美期間的優異表現，也深獲寄宿家庭與就讀學校肯定。

縣長傅崐萁指出，花蓮孩子的素質不比城市孩子差，尤其花蓮的好山好水環境及無汙染的社會氛圍，更能培育純真、優秀的孩子！同時，他也強調，偏鄉孩子的學習機會不是沒有，只是比別人少，我們要突破這個藩籬，彌補偏鄉學習資源的不足，而且若由歷史探究國家進步歷程，也可發現日本在百年前能稱霸亞洲，就是向外學習、向西方學習。

花蓮縣長傅崐萁推薦公費留美學生新書，並且表示要培養更多優秀的花蓮學子出國學習。（花蓮縣政府提供）

「只怕培養不出孩子，不怕培養更多的孩子」，傅崐萁強調，一年前，縣府教育處篩選10位同學出國，他也以身為父親的角色擔憂著，不僅過去未曾做過，也擔心在地學子前往遙遠國家，會有水土不服或適應不良、或者跟不上美式教育的學習進度，後來卻發現孩子成長的潛力是無限的，遠遠超過成人的學習，學習得非常好，更與時俱進，能與美國優秀的同學一起學習、成長、競爭，返國後，他感到欣慰的是，這群孩子的氣質轉變甚鉅，變得有自信。

他肯定每位學生的成就，期許學生們未來機會要自己爭取，並給予今年第二屆公費留美的9位高中生及9位國中生祝福，期待未來教育向下紥根、出國留學名額往國小發展，並且能以首屆公費留學生為模範與學習經驗，相信花蓮縣政府會做得更加完善、更加完整，提升花蓮整體教育品質。

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(中時電子報)