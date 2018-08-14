百年古厝變「青創吧」 金門向青年招手

金門瓊林百年古厝「養拙樓」搖身一變為「青創吧」，今天揭幕啟用。（李金生攝）

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金門青年3創基地，提供年輕人一個圓夢的平台。左二為行政院政委唐鳳。（李金生攝）
打造金門成為讓青年可以「揮灑創意」、「引領創新」和「挑戰創業」的城市，是陳福海縣長的施政大目標之一。（李金生攝）
行政院政委唐鳳（左一）偕陳福海縣長參觀青年朋友的作品。（李金生攝）
位於后浦16藝文特區的「給問樓」提供「一對一」諮詢服務。（李金生攝）
行政院政委唐鳳偕陳福海縣長參觀「養拙樓」內部設施。（李金生攝）
行政院政委唐鳳偕陳福海縣長與青年朋友合影，歡迎「大家一起來！」（李金生攝）

金門瓊林的百年古厝「養拙樓」搖身一變為青年3創基地，縣長陳福海今（14）日偕行政院政務委員唐鳳揭幕啟用，期待它能留住在地青年人才，並吸引遊子洄流返鄉，一起用「創意」、「創新」和「創業」來改變和翻轉金門。

打造金門成為讓青年可以「揮灑創意」、「引領創新」和「挑戰創業」的城市，是陳福海縣長的施政大目標之一，縣府特別委託〈財團法人商業發展研究院〉規畫，選中旅星華僑蔡景榮於1920年代回鄉建造，寓意以勤補拙、謙虛律己的「養拙樓」做為舉辦創業訓練課程、活動的服務平台，並免費提供青年1個可以交流溝通和腦力激盪的基地。

另外，在後浦16藝文特區也設立「給問樓」服務據點，提供「一對一」家醫式診斷諮詢服務，協助創業者了解自身需求，針對創業方案進行初診外，並依個案條作和需求，提供適當建議與轉介政府資源，落實「客製化」的輔導。

陳福海強調，青年朋友的熱忱、動力、創新及勇於挑戰的特質，正是國家競爭力及社會發展的關鍵，縣府期待透過〈瓊林青創吧〉的運作，幫青年朋友築巢圓夢，也希望藉由青年的創意與創新能量，結合金門獨特的地理優勢與文化特色，來活絡金門的產業以及提升金門的國際競爭力。

縣府指出，金門青年3創服務平台除有「一站式」的專業團隊實體據點服務外，也透過網站、網路社群等虛擬管道提供民眾諮詢與預約服務，歡迎海內外各地朋友到金門圓夢。

(中時 )

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