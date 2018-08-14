MLB》道奇終結者心律不整送醫 靠電擊救回一命

2018年08月14日 15:44 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

道奇「終結者」簡森（Kenley Jansen）上周因為心律不整，打911叫救護車送醫，14日簡森首次歸隊受訪，透露他當時不僅緊急送醫，為了恢復正常心跳還動用電擊急救。不過經過16球「有感」的牛棚練投，簡森強調自己感覺很好，樂觀以對。

「我覺得好多了，」簡森透露，自己目前也服用一些抗凝血劑，來解決最近心房顫動的毛病，「那一刻他們用電擊把我救了回來，活過來的感覺很棒。」

其實簡森在2012年就開刀治療過心房顫動的問題，這次舊疾復發，他在第一時間就相當冷靜，「我當時吃完早餐在喝水，突然覺得不太對勁。我等15分鐘看看會不會恢復正常，結果沒有，我就連絡防護員。他們開始跟醫師討論，經過30分鐘我決定打911，並且完整告訴他們我心律不整的病史。」

簡森何時復出還沒有時間表，他自己倒是有信心能像最初的評估一樣，缺席4至6周就好。簡森表示，他應該會再動一次手術，但時間預計是球季結束之後，這之前他會繼續出賽，20日還會再看一次醫生。

「20日就診很關鍵，會決定後面怎麼走。目前我就是持續服用抗凝血劑，希望不會有什麼副作用。我有信心很快就能復出。」簡森說。

簡森是上周道奇作客丹佛，與洛磯進行4連戰前生狀況，當地平均海拔1610公尺，而簡森當年第一次心律不整發作，地點正好也是丹佛。但簡森強調，他覺得之前在奧克蘭因胃痛導致脫水，比較可能是引發心律不整的原因，而非海拔高度，他以後也不會因而不去丹佛。

「我一定會回去丹佛的，一定會，」簡森說：「老兄，你不能害怕人生。海拔的確可能是個因素，但我覺得不是問題。等我恢復到可以上場，然後我們又去丹佛比賽，該投球我就會投球，我一點也不擔心。」

(中時電子報)