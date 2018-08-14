吃紅！大樂透8億得主贈鑫昌彩券行168萬元大紅包

2018年08月14日 15:48 中時 鐘武達

台彩總經理蔡國基（左二）分送小紅包讓溪湖鄉親沾喜氣。（鐘武達攝）

鑫昌彩券行門口14日聚集大批等著沾喜氣的民眾。（鐘武達攝）

台彩女郎現身熱舞炒熱氣氛。（鐘武達攝）

彰化縣溪湖鎮「鑫昌商行」5月29日開出今年最高單注頭獎8億元，獨得彩金的中獎人14日霸氣委託台灣彩券公司總經理蔡國基包給鑫昌商行168萬元大紅包，彩券行老闆施水鑫則準備3 00份大樂透彩券分享在地鄉親，還請來醒獅團及辣妹熱舞同樂，場面喜氣又熱鬧。

蔡國基表示，獨得8億元的頭獎中獎人是1名企業小主管，開車經過「鑫昌商行」臨時起意花了300元電腦選號購買2張「大樂透」，每張各3注，其中1張彩券的第2注幸運對中當期頭獎，終結「大樂透」史上最長23期連摃，抱回今年最高的單注頭彩獎金。

中獎人為感謝投注站經銷商的幸運之手打出電腦選號的頭獎彩券，大方地包給「鑫昌商行」168萬元大紅包分享好運氣，更不吝捐出2000萬元由中國信託慈善基金會統籌分配給其他社會福利單位。

施水鑫說，溪湖鎮從未有過億元以上的高額頭獎，很高興店裡能開出彰化縣溪湖鎮第1個且是今年最高頭獎8億元。14日他原本準備200份「大樂透」彩券要與在地鄉親分享，由於反應很熱烈，為此現場臨時再加贈100份，民眾得知彩券行送好康，則是一大早8點多就到門口排隊等著沾喜氣。

(中時 )