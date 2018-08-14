吹電扇反加速中暑 研究：超過這個溫度就不能吹

兩位小妹妹只吹電扇，再搧扇子消暑。示意圖（資料照片/王錦河攝）

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中時電子報

今年夏天北半球多處高溫異常，許多人會開冷氣或電風扇消暑，但根據研究顯示，不是只開電風扇就可降溫，它只能讓空氣流動，還加速皮膚表面汗水蒸發；如果室溫高於攝氏35度（也有的研究說高於37度時），熱空氣吹拂肌膚，反而有可能讓體溫進一步升高，體溫一旦超過攝氏40度，即可能中暑。

根據《中廣新聞網》報導，夏日炎炎很多人進入室內，不開冷氣的話，第一件事就是開窗或打開電扇，但電扇無法降低溫度，它頂多只能讓空氣流動，加速皮膚表面汗水蒸發；也有研究發現，如果室溫高於攝氏35度，也有研究說高於37度時，熱空氣吹拂肌膚，反而可能讓體溫進一步升高。

研究指出，人體功能維持最佳運作的體溫，為攝氏36到37度半間，超出這個範圍，身體開始出汗幫助降溫，身體也會藉著把血液送往四肢末端散發體熱，這都靠心臟努力工作，上了年紀的人若不注意會心臟病發或是心臟衰竭。南韓光州的一位8旬老婦人，因沒開冷氣，僅靠一台電風扇度過酷暑，不幸被活活熱死。

研究說，面對愈來愈頻繁的酷熱，必須升高警覺，一發現頭痛，暈眩、食慾不佳、噁心、過度流汗、抽筋、呼吸急促以及強烈口渴感覺，應馬上設法讓身體降溫。體溫一旦超過攝氏40度，就很有可能中暑，突然間不再流汗，也就是身體還是很熱，但是流不出汗以及呼吸困難，都是危險訊號，需要立刻就醫。

(中時電子報)

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