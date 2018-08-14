林明溱至國姓南港社區 允諾增設簡易自來水相關工程

2018年08月14日 16:04 中時 楊樹煌

南投縣長林明溱關心國姓鄉南港村最迫切需求的簡易自來水，在縣議員邱美玲、林芳妤等人陪同下，今14日特地前往南港社區活動中心與居民座談，聽取民眾需求與建議，林縣長當場允諾增設南港社區相關簡易自來水工程，解決地區民眾急迫民生用水需求，讓社區民眾都歡欣雀躍。

林縣長表示，簡易自來水工程對政府而言，雖不是重大建設，但卻是很重要的民生問題，無水可用，煮飯、上廁所都成問題，因此縣府會盡力籌措經費，本工程費約200萬元，會趁現在雨季雨水充足，完成管線、蓄水池等工程，解決南港村200多戶居民民生用水問題。

邱議員表示，南港社區長久以來無自來水可用，只能使用簡易自來水，匯集山泉水分送給200多戶居民使用，相信經過本次協調改善後，可讓全區用戶水量平穩，枯水期也不會無水可用，不需到外地運水，感謝縣府協助解決，讓地方居民不用再擔心水源問題。

建設處表示，南港社區的簡易自來水，1-3鄰用戶增加約50戶，因屬供水末端，供水不足，須增設分支管、中繼站、50噸蓄水池及蓄水池防護擋土牆等，水源取自九份二山，供南港村長石巷至投147線止，約200多戶用水。

南港社區簡易來水管委會管理人洪良慶指出，南港村秋冬枯水期用水不足、管線過長，水壓不夠，需增設中繼站，擴大供水範圍，以改善1-3鄰居民用水品質。

(中時 )