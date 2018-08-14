林明溱至國姓南港社區 允諾增設簡易自來水相關工程

▲南投縣長林明溱在國姓鄉南港社區為增設簡易自來水與社區民眾座談。（楊樹煌攝）

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南投縣長林明溱關心國姓鄉南港村最迫切需求的簡易自來水，在縣議員邱美玲、林芳妤等人陪同下，今14日特地前往南港社區活動中心與居民座談，聽取民眾需求與建議，林縣長當場允諾增設南港社區相關簡易自來水工程，解決地區民眾急迫民生用水需求，讓社區民眾都歡欣雀躍。

林縣長表示，簡易自來水工程對政府而言，雖不是重大建設，但卻是很重要的民生問題，無水可用，煮飯、上廁所都成問題，因此縣府會盡力籌措經費，本工程費約200萬元，會趁現在雨季雨水充足，完成管線、蓄水池等工程，解決南港村200多戶居民民生用水問題。

邱議員表示，南港社區長久以來無自來水可用，只能使用簡易自來水，匯集山泉水分送給200多戶居民使用，相信經過本次協調改善後，可讓全區用戶水量平穩，枯水期也不會無水可用，不需到外地運水，感謝縣府協助解決，讓地方居民不用再擔心水源問題。

建設處表示，南港社區的簡易自來水，1-3鄰用戶增加約50戶，因屬供水末端，供水不足，須增設分支管、中繼站、50噸蓄水池及蓄水池防護擋土牆等，水源取自九份二山，供南港村長石巷至投147線止，約200多戶用水。

南港社區簡易來水管委會管理人洪良慶指出，南港村秋冬枯水期用水不足、管線過長，水壓不夠，需增設中繼站，擴大供水範圍，以改善1-3鄰居民用水品質。

(中時 )

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