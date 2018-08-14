才喊戒癮半年別擔心 劉喬安自曝「4天前最後一次用」

劉喬安被查獲持K他命。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
劉喬安發文澄清。（圖／取自DJ Via 劉依函臉書）
劉喬安回覆網友。（圖／取自劉依函臉書）

「太陽花女王」劉喬安今(14日)凌晨因涉嫌持有K他命被捕，稍早她在臉書發文，自清是不小心拿到很久沒使用的包包，「但我已經在萬芳醫院自行就醫戒癮治療，大約半年了」，要網友別為她擔心，不久她又留言回應：「前幾天我不在台灣，四天前最後一次使用」，真相令外界霧裡看花。

攜k他命被逮 劉喬安發文還原始末...「才想到糗了」
才說要改過自新 太陽花女王劉喬安持K他命被逮

劉喬安今凌晨在計程車上被警查獲持1小包K他命殘渣，她因太過慌張，不小心將粉末灑到椅墊上，稍早她在臉書發文坦言：「姐以前的確用止痛藥、酒精和麻醉劑（k）來逃避一切」，但已到醫院戒癮半年，「大家，別替我擔心，我在泥沼裏的那段日子已經過去了，那陣子也是我常常沒有臉面對大家的原因」。

對此，有網友回應希望她能解釋清楚，讓媒體還她清白，另有人酸說：「先想好驗完之後妳又會有什麼說詞吧」，她則說：「能有什麼說詞，東西是我的，用的也是我，不用等驗出來，我現在就可以告訴你是陽性，前幾天我不在台灣，四天前最後一次使用」，說法和她稱戒癮半年自相矛盾，劉喬安再說：「戒癮門診看了半年，在台灣都沒有用了，就是搬家前出國談工作，在國外⋯⋯⋯⋯唉，頭頂三尺有神明」。

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(中時電子報)

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