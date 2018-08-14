宛如飛行版特斯拉 SPACE X揭密載人飛船內裝

2018年08月14日 16:22 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，特斯拉（Tesla）創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的另一個驕傲，SPACE X在公布其太空人團隊後，今日邀請媒體、前往位於加州霍桑（Hawthorne, California）的載人龍飛船（Crew Dragon）基地，首度曝光其內裝樣貌，引發各界高度關注。用色以黑白兩色為主、座椅和裝置的設計、宛如讓飛行船化身為飛行版的特斯拉般，頗具簡單時尚感。

SpaceX Dragon V2 | Flight Animation

一直懷抱著探索太空夢想的馬斯克，旗下的SPACE X公司與美國航太總署（NASA）合作，推出商業版本的太空計畫，並在多次試驗和調整後，於本月3日公布了9名將搭乘龍飛船升空、前往國際太空站（International Space Station）工作的太空人名單。此番升空的動力來源、將搭配自家獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）；SPACE X預計在今年年底對飛船進行無人測試、明年4月前後進行載人試驗。

宛如特斯拉內部、載人飛船Crew Dragon的座椅和座艙內裝曝光。（圖/路透社）

SPACE X研製的載人太空飛船「Crew Dragon」外觀。（圖/路透社）

高8公尺、直徑約3.7公尺的龍飛船二號，是SpaceX的第二代龍飛船，與前一代貨運版龍飛船有顯著差別，是專門用於載人任務之用。最大容量可搭載7名乘客，作為國際太空站新一代的「接駁飛船」與補給物資之用，升空後最長壽命約為2年的時間。可以確認的是，明年4月份的載人試飛任務，將由兩名資深太空人：鮑伯（Bob Behnken）和道格（Doug Hurley）擔任試飛員，為龍飛船踏入正式營運前做最後把關。

Beyond excited to be at @SpaceX today for a Commercial Crew update! Here’s what it looks like to climb into a Crew dragon. @NASASpaceflight #SpaceX pic.twitter.com/1Ncmn98SKy — Jack Beyer (@thejackbeyer) 2018年8月13日

Simulator where Crew Dragon astronauts train #SpaceX pic.twitter.com/2MLrcwCOlb — Michael Wall (@MichaelDWall) 2018年8月13日

波音研發製造、將協助NASA送太空人前往太空站的「CST-100」Starliner的載人飛船。（圖/波音官網）

四名將在SPACE X太空船進行測試的太空人，其中左邊兩名鮑伯（左一）和道格（左二）將擔任明年4月首飛試飛員。（圖/路透社）

不過，除了SPACE X外，美國航太大廠波音（Boeing）也不甘示弱，同樣推出名為「CST-100」Starliner的載人飛船，同樣執行協助運送人員和物資至國際太空站的任務。波音也將在明年4月進行首次載人升空試飛，兩架飛船若飛行成功、這將成為繼2011年美國太空梭（American spacecraft）退役後，首批從美國本土飛上太空站的太空人，也開啟了私人企業跨足太空站的新篇章。

(中時電子報)