愛滋變少了 台灣10年來首度「負成長」

疾管署副署長羅一鈞（右二）帶領同仁宣導愛滋防治。（陳志祥攝）

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疾管署在七夕情人節來臨前，公告國內防治愛滋的好消息，今年以來國內愛滋新增通報感染人數1156人，較去年同期減少401人，降幅26％，新增數量為2012年以來同期最低，今年將是近10年來國內愛滋患者首度出現「負成長」！

今年占有國內7成感染者的15歲至24歲與25歲至34歲新增通報的感染者各占294人與526人，同期降幅32％與25％。疾管署副署長羅一鈞指出，依照現有數據估算，今年底的感染人數應是2000人左右，算是近10年來首度出現病例數「翻轉往下」。

台灣防治愛滋持續努力達成聯合國愛滋規畫署訂定「90-90-90」的目標，意指90％知道自己感染、90％感染者有服藥與90％服藥者的病毒量測不到，去年台灣分別達成79％、87％與90％。

最近國際數個大規模研究顯示，病毒量能持續半年以上測不到的感染者幾乎不具傳染力，讓更多感染者穩定接受治療，就是降低愛滋疫情重要關鍵，不過，台灣最需要突破的瓶頸也是要讓「21%不知道自己感染愛滋」的人及早就醫。

為了達到防治效果，疾管署原有52家匿名篩檢醫院與5家民間團體的合作篩檢點，從7月10日至9月30日推廣一起去篩檢的活動期間新增30家診所、66家檢驗所、10家醫院、1家民間團體與3家縣市同志健康社區服務中心等共計167處篩檢點，提供愛滋病毒快篩服務。

(中時 )

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