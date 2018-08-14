東海、南海、黃海連環演習 陸向美日台秀拳頭

2018年08月14日 16:19 中時電子報 楊幼蘭

過去一星期來，解放軍在不同海域至少進行了3場海上軍演，分析家認為，北京正在加強海上備戰能力。

據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，解放軍頻頻展現戰力，符合北京的戰略方針，也就是要讓部隊接受複雜環境下實戰訓練。

解放軍南部戰區微信公眾號8月10日說，海軍多艘戰艦8月2-9日在中國南部海域，進行了多課目實戰訓練。

儘管報導並未公佈確切的地點，但解放軍南部戰區的任務範圍涵蓋了有主權爭議的南海。而微信公眾號上公佈的照片顯示，至少有5艘護衛艦和2架直升機參與演習。

另一方面，據新華社11日報導，有來自3個戰區海軍的超過10艘艦艇競技，在在東海某海域舉行近似實戰的環境下，專門演練防空反導，接受全方位檢核。而東海在台灣北岸，但報告沒有說明演習的確切位置。

至於第三項演習則是從10日到13日在黃海舉行，中國海事局除了強調這項演習十分重要外，並未公佈細節。

觀察家認為，這項演習很可能和中國第一艘自製航母002艦有關，因為這海域離它的青島母港很近。而這些演習舉行的時間，和中美貿易戰僵局持續、兩岸關係緊張，還有台灣總統蔡英文12日出訪巴拉圭與貝里斯這兩個邦交國的時間重疊。

軍事專家說，解放軍演習是要向美台展現軍力。香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平指出，東海的防空與反導演習旨在為解放軍航母確保安全的環境，而這意味航母戰鬥群準備進一步遠航。

(中時電子報)