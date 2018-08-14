工業區轉型國家級軟體園區 深圳大運軟體小鎮

2018年08月14日 16:16 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月25日參訪的深圳市龍崗區大運軟件（我稱軟體）小鎮，是龍崗區按照「高階引領、創新驅動」戰略，由政府主導、國企運作，將老舊製造業加工區改造為綜合整治示範園區。

園區共引進857家科技型企業，港中大機器人研究院等5家高等院校的產學研基地，11家眾創空間，296個創客專案，1名國務院津貼專家，1名國家科技進步二等獎獲得者，7個深圳「孔雀計畫」團隊，11名國家「千人計畫」專家，彙聚人才才近6,000人。孵化培育了39家國家高科技企業、26家規模以上企業，以及柔宇科技、怡豐機器人、蘭丁醫學、有點牛傳媒科技等創新企業。榮獲國家級科技企業孵化器、廣東省創業孵化示範基地（我稱創新育成）、深圳市留學生創業園等榮譽。

園區內一景，全球鷹無人機公司的飛行場位於本圖右方小山丘上。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

產服集團作為龍崗區推動產業轉型升級和城市更新的重要推手，以大運軟體小鎮的建設運營為突破口，圍繞產業發展需要，積整聚合「驅動創新」的體制要素、市場要素和技術要素，整合資源，搭建服務平臺，營造原生動力的綜合生態，落實「創新驅動」發展戰略。經過短短三年時間，大運軟體小鎮已經發展成為市、區兩級政府產業轉型升級重點示範園區，成為了龍崗區創新發展的資源高地和迎接「深圳東進」戰略的前線陣地，為後發展區域的產業載體、產業形態和產業服務升級打造了一種可複製、可拓展、可推廣的示範引領模式。

(中時電子報)