林志玲出道20年求饒「不要再提醒」 七夕沒人約喊話找伴！

2018年08月14日 16:24 中時 徐桐炘

「第一名模」林志玲14日現身台北百貨公司，為精品美妝GIORGIO ARMANI巡迴快閃店活動站台，她今以帥氣褲裝出席，搭上深V襯衫，小露乳溝相當吸睛，現場聚集眾多媒體和粉絲，她表示平日很少出門，很開心能趁工作時間逛店面，被問如何度過即將到來七夕情人節，她笑說現在還沒人約：「只要不要自己過就好了，看來不來得及找到一個伴一起過七夕。」

林志玲近年在大陸發展順遂，被問是否擔心被限酬令影響，她表示：「會依照所有該遵循的規則，守法進行。」她也表示目前沒有電影方面的工作計畫，「有很多非常優秀的演員，在呈現非常好的作品給大家，現在我覺得能把自己的人生電影演好已經很不容易了。」經紀人表示目前林志玲下半年重心將放放在陪家人和拍攝公益年曆。

43歲林志玲出道將滿20年，她開玩笑回：「好的不要再提醒我這件事情了！」她認為雖然人會變老，但心能永保青春，「保持好奇和冒險的心，我覺得可能會有點不一樣。」她也附註如果有天有皺紋了，「也請大家接受囉！」

不過林志玲相當努力保養身材，她透露自己不太忌口，都用運動維持體態，跑步、游泳和上健身房，最近更迷上空中瑜伽，她表示：「如果大家喊我一聲志玲姊姊的話，希望在大家面前我可以呈現這個年紀、可以活出最好的自己，把現在的時光當成最好的時光。」

(中時 )