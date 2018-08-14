甜姐兒徐巧芯為人民站出來 都更、社福教育與你同「芯」努力

2018年08月14日 16:24 中時電子報 綜合報導

曾擔任前總統馬英九辦公室發言人的徐巧芯，因著甜美外表而有「松山鄧麗君」的稱號，更有支持粉絲為她設計「巧芯巧芯得第一」的專用口號。充滿活力的七年級生盼望使用自己的年輕優勢與熱情，為民眾盡一份心力，並發表5個政見讓她的選區松山、信義區更好。

徐巧芯善用社群媒體與民眾拉近距離，特別在個人粉絲團釋出互動遊戲，讓粉絲清楚了解她的政見。其中，她特別關心都市更新的問題，並表示台北市平均屋齡31年，還有一些在斷層帶，推動防災建築與都市更新就是巧芯未來要解決的目標；身為女性，巧芯也一心繫著社福教育問題，像是少子化之後，學校有許多空閒教室，巧芯認為這些都能發展成托育所並支持一校一公托，進而降低年輕爸媽的育兒負擔，更強調少子化與高齡化的問題必須被妥善解決，教育與嬰幼兒也會是她持續關注的議題。

另外，曾以貓奴的角度在粉絲團砲轟姚文智在公開場合公開愛貓，認為此舉是不良示範並呼籲欲養貓者不要學習。其實，徐巧芯一直都非常關心流浪動物議題，而這次政見也表示，雖然台北因為TNVR(捕捉、結紮、疫苗施打、原地回置)流浪動物的數量有下降的趨勢，但仍須重視。只要有好的配套措施、TNVR施行普及，不僅能降低動保成本，更能降低安樂死機率，希望藉由立法的保護，讓台北成為與流動動物和平共存的城市。再來，她主張未來透過資訊科技的運用，強化政府與市民的溝通，提供即時與迅速的市政服務，整合更多便民的資訊工具，進而提供資源運用的效率、優化城市管理讓市民生活更便利。

最後，松山、信義區不乏熱鬧的夜市與購物場所，像是松山週邊的饒河夜市與五分埔是台北市國際性的文化生活圈，徐巧芯表示未來會推動周邊經濟發展、整合相關資訊，並整合旅遊資訊提升旅遊易達性，讓遊客更容易認識台北。從小在松山信義區長大的巧芯，期許讓自己的家可以變得更好，未來也會在這裡為大家服務！

(中時電子報)